梧棲納骨塔耐震補強動工 今年底完工

梧棲納骨塔耐震補強工程，今天開工，預計今年底完工。（民政局提供）

2025/07/21 16:13

〔記者歐素美／台中報導〕台中市梧棲納骨塔使用近50年，建物評估鑑定需進行耐震補強，市府斥資近千萬元推動耐震補強工程，今天開工，預計今年底完工。

民政局長吳世瑋表示，盧市長上任後積極推動公共空間各項耐震補強作業，要求各機關定期檢視轄管廳舍、房舍建物安全性。以維護結構安全，避免重建所需鉅額經費，並感謝議長張清照協助地方爭取預算及議員對預算的支持，讓工程順利推動，確保先人安息、民眾安心。

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議長張清照表示，梧棲納骨塔使用多年，結構與外觀極需補強，為讓往生者有更安穩的安息之所，他積極向市府爭取經費推動補強工程，如今順利動工，期盼完工後能有效提升安全性，讓先人的子孫也能安心。

市議員王立任、楊典忠也提到，梧棲納骨塔存在已久，過去民眾與里長多次反映結構需補強，感謝張議長出面協調，成功爭取經費，實現地方共同期待。

生命禮儀管理處長柯宏黛表示，梧棲納骨塔耐震補強工程，考量建物內部設有大量櫃位、且通道狹窄，故採用外掛式速度型制震器為補強方案，並於一至四樓外牆各施作4處Type-A速度型制震器，強化建物結構穩定性，施工期間也會周全規劃，妥善分流施工與民眾祭祀動線，盡可能不影響前來追思的家屬，工程預計今年底前完成，以提供市民更安心、穩固的祭祀場域。

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