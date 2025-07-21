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    楠西地震受損危險建物 已核撥5.1億修繕補助

    0121地震受損建物修繕補助申請已核撥1504件，逾9成入帳。（台南市府提供）

    0121地震受損建物修繕補助申請已核撥1504件，逾9成入帳。（台南市府提供）

    2025/07/21 16:23

    〔記者王姝琇／台南報導〕楠西地震發生滿半年，市府積極處理危險建築物紅黃單，自3月13日首筆補助款入帳至今，申請已核撥1504件，金額達5億1400餘萬元，核撥率超過91％。至於一般住宅修繕補助共受理765件，核撥達1518萬元。

    工務局呼籲，0121震災受損紅黃單住戶請把握8月30日截止前，一般住宅建築物修繕9月30日截止前，尚未申請的受災民眾盡速提出申請，以免權益受損。

    工務局指出，至今仍有300餘件紅黃單建物未提出補助申請，據了解，主要在於建物產權屬多人共有，所有權人間對於補助款的申請仍在協調，尚未提出申請。另外，玉井文化大廈至今對於補強或者拆除重建仍未凝聚共識，呼籲管委會儘速召開區分所有權人會議取得共識，提出補助申請。

    工務局表示，0121地震建築物災損總共受理4149件緊急評估，市府與土木技師公會、結構工程技師公會及建築師公會已全數完成緊急評估，其中貼紅單500件、貼黃單1564件，不貼單的有2085件。紅黃單請領修繕補助，區公所至今受理1642件，目前核定撥款共1504件，金額逾5億1400萬元。另解除列管部分，紅單60件、黃單268件，合計328件。

    市長黃偉哲呼籲所有已收到損壞評估結果的受損戶，請儘速向當地區公所提出修繕補助申請，讓市府能夠快速核發補助，補強修繕後也向市府工務局解除列管，幫助民眾恢復家園、重建生活。另外市府仍將持續積極處理震災相關工作，並密切關注受損戶需求，讓受災民眾能得到及時的支援與補助。

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