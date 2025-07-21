稀有彩䴉挺過丹娜絲16級強風 4幼鳥行蹤成謎

彩䴉親鳥勤於餵食幼鳥。（鳥友吳素娥提供）

2025/07/21 15:55

〔記者蔡文居／台南報導〕在台灣原被歸為稀有迷鳥的彩䴉，今年再度現蹤台南北門一處樹林育雛，而且還伴隨4隻幼鳥，引起全國各地鳥友慕名造訪。不過，7月6日丹娜絲颱風來襲，彩䴉成鳥挺過16級強風，4隻幼鳥則剩3隻，之後行蹤成謎，鳥友憂心發生意外，呼籲大家急尋。

鳥友吳素娥表示，今年7月3日，她與先生黃武璋在北門區的一片樹林發現彩䴉竟已在巢外育雛，十分驚喜，這比去年的8月8日也是她個人首度發現彩巢䴉外育雛，早了1個多月；今年發現當天看到2隻幼鳥，隔天卻出現了4隻幼鳥，大家開心的不得了。

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吳素娥說，可惜颱風過後，幼鳥剩3隻，不過還是比去年多，親鳥勤於餵食，常一起從覓食點飛回樹林餵食，幼鳥的活動力也很好，大家期待著牠們能早日跟隨親鳥到田間練習覓食。沒想到，14日清晨親鳥還正常餵食，但之後沒多久3隻一起飛離，而且飛很遠，隨後就沒再看到，一直到今天，已經整整1週，幼鳥還是行蹤成謎，很納悶也很擔心，牠們自行覓食的能力夠嗎？會不會是發生意外？

拍鳥俱樂部社長黃蜀婷說，彩䴉過去是迷鳥，近年來一再被鳥友發現有繁殖行為的跡象。這次颱風，北門受創嚴重，當地棲地也遭破壞，彩䴉家族好不容易挺過16級強風，之後幼鳥卻消失無蹤，引起鳥友關切，也請各地鳥友一起協尋，希望牠們能平安在台灣度過這個夏天。

颱風過後，彩䴉幼鳥剩3隻，14日清晨親鳥還正常餵食，但之後就沒再看到，迄今已經整整1週，幼鳥行蹤成謎。（鳥友吳素娥提供）

彩䴉與埃及聖䴉（中）同框。（鳥友吳素娥提供）

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