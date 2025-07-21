台最低薪資將超車日本？網指出：可改善台灣產業缺工

網友指出台日薪資差距縮小，台灣對外籍移工的吸引力正在上升。示意圖。（資料照）

2025/07/21 19:41

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本不再是唯一的選項，對不少移工來說，台灣的吸引力正悄悄上升。隨著台灣的最低時薪上調至190元，已逼近日本的93%，就有網友指出，外籍移工考量到日本高稅與房租負擔，如今在台灣工作反而更容易存錢。這一趨勢不僅改變移工選擇，也可能成為台灣產業解決缺工的轉機。貼文曝光，引起網友討論。

網友近日在Dcard發文說，15年前，日本全國平均最低時薪為736日圓，當時折合新台幣約295元，台灣為98元，僅為日本的33%；不過到如今，日本最低時薪為1055日圓，折合約新台幣206元，而台灣則已上漲至190元，已逼近日本的93%。

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另外，原PO指出，從數據變化可見，台灣與日本的最低薪資差距正快速縮小，若再考量日本的高稅收與房租等生活成本，在台灣工作的外籍移工反而可能更容易存到錢。原PO認為，這樣的趨勢或許將改變移工偏好日本的選擇，有助於緩解台灣長期存在的人力短缺問題。

貼文曝光後，引起網友熱議，「日本政府長期為扶植產業讓日圓貶值，導致民眾購買力逐漸下滑」、「日本的勞健保稅金什麼的加起來扣20%以上，所以實際領取的基本薪資已經輸台灣了」、「東京租房一個月，普通的差不多都要2萬5，含水電瓦斯等等的」、「但是日本食品海鮮價格都比台灣低」、「不過那邊生活環境大贏，對行人友善的部分」。

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