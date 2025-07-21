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    雲林溪綠廊道擴大 縣府斥資3億打造7大亮點空間

    雲林縣府計畫斥資3億元，將雲林溪綠廊道延伸，其中上游段要在成大斗六分院旁打造水濱療癒花園。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣府計畫斥資3億元，將雲林溪綠廊道延伸，其中上游段要在成大斗六分院旁打造水濱療癒花園。（記者黃淑莉攝）

    2025/07/21 15:29

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕中央與雲林縣府攜手，斥資12億完成斗六市雲林溪掀蓋整治及景觀工程，打造一條2.8公里河段的綠色廊道，縣府計畫以3億元把廊道擴大到周邊未妥善利用土地、公園綠地，打造7處亮點，水利處表示，工程預計今年底發包，明年底會陸續完工。

    雲林溪流經斗六市，因都市發展、環境變遷被加蓋，縣府2016年起啟動掀蓋、整治工程，水利處長許宏博指出，治理計畫採「截流污水、復育生態」雙軌策略，經過8年成功完成2.8公里河段，具防洪、休憩等功能。

    許宏博說，經過多年監測，雲林溪掀蓋整治後生態變豐富，溪域植物有176種，鳥類增至40種，有小白鷺、翠鳥及紅冠水雞，還可見螢火蟲，成為斗六市民最佳休憩、運動場所。

    許宏博表示，對於雲林溪水岸綠色廊道，地方認為休憩設施不足，周邊未妥善利用的公有地或河川用地可規劃利用，周邊老屋活化與公園綠地再利用，針對地方意見，縣府盤點雲林溪上中下游可短期取得的公有地及場域，規劃打造7處新亮點。

    水利處指出，上游在成大斗六分院、藝術水岸園區分別做水濱療癒花園、生態濕地教育園區，打造水岸生態區；中游結合行啟記念館、舊警察宿舍及美食街廣場，打造人文歷史區；下游結合圖南宿舍咖啡文化創生基地、鐵道綠廊、正心二路水岸步道，打造休閒生活區。

    許宏博說，雲林溪周邊空間環境活化工程預計今年底發包，明年底陸續完工。

    雲林縣府計畫將雲林溪綠廊道延伸到周邊公有地或公園，在上中下游打造7大亮點。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣府計畫將雲林溪綠廊道延伸到周邊公有地或公園，在上中下游打造7大亮點。（記者黃淑莉攝）

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