網傳太魯閣將建高空纜車？ 太管處澄清「並無規劃」

花蓮今有地方媒體相當大版面刊登太魯閣國家公園將規劃高空纜車，太管處澄清並無規劃。（翻攝花蓮地方媒體網頁）

2025/07/21 15:24

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮地方媒體今用相當大版面刊登太魯閣國家公園將規劃「高空纜車」，從崇德台地沿太魯閣峽谷連結到布洛灣，太魯閣國家公園管理處今以新聞稿澄清：「僅是與前花蓮市長葉耀輝交換意見時的過程，並非太管處實質的規劃」，目前尚無相關規劃。

太管處指出，前花蓮市長葉耀輝偕同黃瑞祥博士日前拜訪太管處，葉博士言談中提出「讓太魯閣峽谷連結太平洋」的規劃理念，依建議是建設觀海景森林腳踏車及人行的高架步道系統，但高架步道系統，都市會有如此規劃係因都市基盤建設多，為人本環境串聯完整而設計，太魯閣周邊多為天然環境，要串接並無需建設高架系統如此大費周章；而所稱高空纜車僅是交換意見時的過程，並非太管處實質的規劃。

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太管處推出「讓太魯閣峽谷連結太平洋」理念，是以低碳運具進行聯結，太管處指出，自0403震後太管處極力推動山海聚落串聯，希望以閣口遊客中心為據點，將周邊富世、崇德、新城、三棧等聚落資源進行盤點，提倡以單車、電動汽車等運具串聯，目前還規劃多條自行車路線，也有半日遊、一日遊各式風味體驗遊程，希望短期內民眾能將重心轉移至周邊聚落，帶動部落觀光與低碳旅遊。

另外，外界提到8月將開放長春祠瀑布區，太管處指出，因長春祠為最接近閣口的峽谷景點，民眾期待能優先開放，目前該處設施雖已暫時修復，但連結長春祠的舊台八線，在蘇花管理站近期以來的觀察與紀錄，仍舊不時有落石的現象。目前太管處委託台灣世曦工程顧問股份有限公司團隊，所進行的震後詳細評估分析，最先完成的正是長春祠，將可望展開強化工程的規劃設計，以期早日完工後開放。

花蓮今有地方媒體相當大版面刊登太魯閣國家公園將規劃高空纜車，太管處澄清並無規劃。（記者王錦義攝）

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