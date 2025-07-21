高鐵先將博愛座文字標示換成「優先席」 預計8月中旬完成

高鐵博愛座的「文字標示」，將陸續更新成優先座，預計8月中旬完成。（記者蔡昀容攝）

2025/07/21 14:50

〔記者蔡昀容／台北報導〕立法院院會三讀通過「身心障礙者權益保障法第53條修正草案」，將現行「博愛座」改名為「優先席」，使用對象也改為「有其他實際需要者」；至於優先席圖示，目前尚由交通部與衛福部討論中。高鐵表示，目前先將「博愛座」文字標示換成「優先席」，預計8月中旬完成；待圖示定案後，會再更新標示。

台灣高鐵著手將原先博愛座的「文字標示」，陸續更換為優先席，並移除舊圖示。高鐵公司表示，目前已完成企業網站、車廂前後端旅客資訊顯示器文字內容的更新，並將持續更換車站候車座椅、10至12車座位上方貼紙、自由座車廂頭靠墊等處的文字標示，預計8月中旬完成；待交通部公布「優先席」圖示，會再進行更新作業。

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台鐵方面，目前EMU800型部分編組及EMU900型區間車，均已將「優先座」詞句納入標示，其餘車型標示「博愛座」部分，待交通部統一訂定「優先席」標準圖示後，各型區間車會再全面配合更新圖示及用語。

高鐵車廂前後端旅客資訊顯示器文字，已將博愛座改為優先席。（高鐵提供）

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