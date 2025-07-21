台東市多處積水饒慶鈴勘災 改善對策均仰賴中央補助或解套

台東市豐榮路69巷一帶連續4天淹水，縣長饒慶鈴今天到場勘災。（記者黃明堂攝）

2025/07/21 16:13

〔記者黃明堂／台東報導〕連日強降雨造成台東市多處地勢低窪地區發生積水情形，今天特別嚴重。縣長饒慶鈴前往多處勘災，對於受災民眾表達關心，也與市公所共同研擬補助家戶設置防水閘門，以提升第一線防護力，但對於中長期整治工程，涉及法令限制與高額經費，縣府將持續向中央爭取支持，協助地方根本解決問題。

台東市因豪雨不斷今出現家戶淹水、馬路積水等災情。饒慶鈴會同台東市長陳銘風、縣議長吳秀華、議員張國洲，以及豐榮里長施晧軒、南王里長彭靖佳、豐源里長尤增雲，前往豐榮路69巷、更生北路596巷與中華路四段600巷豐源橋北端等地會勘，掌握實際災況並研議可行對策。

請繼續往下閱讀...

豐榮路69巷一帶有數十戶淹水深及膝，居民怒道：「這已是連續第4天淹水，天天淹，今天最嚴重，誰受得了」！居民說，以前淹水不會這麼嚴重，最近幾年蓋了很多大樓，水排不出去，才往他們這邊淹水。

建設處長蔡勝雄則說，這裡原本就地勢低窪，雨水下水道通往柳州街的道路尚未開闢，排水銜接受阻，短期內可先將雨水導引至豐榮路側排放，長期改善則需視柳州街新闢道路建設經費而定。

縣府說，更生北路596巷一帶受文化資產保存法限制，因鄰近卑南遺址公園，屬於文化資產保存區範圍，使文化公園路無法開闢至文昌路銜接新站，相關排水設施無法施作，如要將山區逕流引導至太平溪側，同樣面臨工程與預算挑戰，需中央協助解套。

另在中華路4段600巷豐源橋北端地區，因土地涉及農業部農田水利署等單位，未來排水改善計畫需透過跨機關協商才能推動。

台東市豐榮路69巷一帶連續4天淹水，縣長饒慶鈴今天到場勘災。（記者黃明堂攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法