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    教育部推動技高課程革新 動力機械群規劃電動車參考科目

    因應全球發展電動車的趨勢，動力機械群科中心正研發電動車檢修課程等參考科目。（教育部提供）

    因應全球發展電動車的趨勢，動力機械群科中心正研發電動車檢修課程等參考科目。（教育部提供）

    2025/07/21 15:10

    〔記者林曉雲／台北報導〕科技變遷快速，技術高中的教育內容必須與時俱進，教育部推動「產業新技術、科技與議題」計畫，強化技職教育與產業界的連結，使技術型高中校訂課程內容，能確保學生具備未來就業所需之專業技術與能力，以因應全球新興科技迅速演進與產業技術革新所帶來的挑戰，例如動力機械群正規劃「電動化車輛檢修實習」校訂參考科目，以跟上全球各國積極推動電動車（EV）發展趨勢。

    教育部國教署組長黃瀞儀說明，技高課程推動工作圈及15個群科中心，已盤點現行校訂課程與產業需求的對應關係，以產業新興科技為核心，協助發展校訂參考科目之教材、教案及教學活動等教學資源，促進教育與產業深度接軌。

    其中，隨著全球汽車產業加速邁向電動化，各國積極推動電動車（EV）發展，成為交通運輸與能源轉型的關鍵技術，電動車的重要性涵蓋環境永續、經濟效益及科技創新等多重面向，對相關技術人力的需求亦日益攀升，因應此趨勢，動力機械群正規劃「電動化車輛檢修實習」校訂參考科目，著重學生在電動車檢修與維護技術上的能力培育，以滿足產業對檢修技術人才的殷切需求。

    此外，隨著ESG（環境、社會與公司治理）成為評估企業營運穩健性與核心競爭力的關鍵指標，全球企業紛紛設立「永續管理師」等專職職位，以因應永續發展的挑戰，商業與管理群科中心正積極研發「企業ESG實務應用」校訂參考科目，藉由結合理論與實務並重的教學課程，培養學生具備永續思維與實務操作能力，強化永續發展領域的專業素養，以回應業界對永續管理專業人才的迫切需求。

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