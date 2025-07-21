正妹從中國返台帶豬肉製品入境被罰20萬 深切反省引網讚賞

正妹從中國返台時帶著豬肉製品入境，被開罰20萬元後哭訴引關注，後續反省的態度贏得網友讚賞。（圖擷自「juiccc」25IG）

2025/07/21 15:17

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕外型亮麗的台灣女孩羅優優，先前赴中國旅遊返台時不慎帶著豬肉製品入境，當場被開罰新台幣20萬元，讓她忍不住拍影片哭訴。在引起各界議論後，羅優優特別做功課來了解台灣為何要防堵境外豬肉產品，讓不少網友對她改觀，直呼這種態度確實令人讚賞。

羅優優最初在機場所拍攝的影片顯示，她是在中國當地的零食店買了伴手禮，裡面有1條「玉米澱粉腸」，由於真的非常小她也沒有特別想起來，直到過海關才記得有買這個東西，因此被罰款20萬元。

請繼續往下閱讀...

羅優優在機場原本還是震驚不敢相信的情緒，直到坐車時才發現已無法挽回，忍不住哭訴「謝謝大政府送我的23歲生日禮物」，這段影片吸引許多網友討論，有人懷疑她是刻意拍片來取得關注甚至還怪政府；也有人直指台灣過去被口蹄疫害得很慘，因此罰這樣真的不重。

對此，羅優優做出進一步說明，她透露「玉米澱粉腸」不是機場檢疫犬聞出來的，而是海關掃描行李時發現的，自己之前也知道不能帶豬肉製品入境，回台前有特別檢查過，但當時完全忘了有根玉米腸。

羅優優說，「生日禮物」這句話不是在怪政府，而是當下很懊惱再加上剛過完生日，因此用「生日禮物」來自嘲。羅優優強調，自己絕對不是為了拍片刻意被罰，後續並未提起行政訴訟且已認錯繳納罰款。

羅優優過了幾天後又拍片表示．她透過這次的事件，查詢了1997年台灣口蹄疫的資料，發現自己只是被罰了20萬，但當年台灣可是足足損失1700億，讓她進一步理解台灣為什麼會有這項法規存在，希望能夠透過自己的經驗，提醒大家回國前好好的檢查行李箱。

羅優優知錯能改、懂得反省的態度得到網友的稱讚，不少人直呼「妳因為被罰後願意做功課去了解為什麼要這樣．我覺得妳超棒」、「妳好棒！痛定思痛去查資料和理解歷史」、「謝謝妳願意去了解為什麼罰這麼重、拍成影片宣導」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法