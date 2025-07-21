這高中生做的？全國科展第3名 北一女學生作品網熱議

大會獎第三名的作品「前瞻奈米片場效電晶體設計之最佳化」曝光引發許多網友討論。（圖擷自臉書「靠北生科」）

2025/07/21 15:07

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕第65屆全國中小學科學展覽會18日在新竹市立體育館舉行頒獎典禮，北一女中成績優異，獲得許多獎項，其中大會獎第三名的作品「前瞻奈米片場效電晶體設計之最佳化」曝光引發許多網友討論。

第65屆全國中小學科學展覽會日前在新竹市舉行，北一女獲得學校團體獎第一名、TDK文教基金會獎第一名，大會獎第一名2件、大會獎第二名2件、大會獎第三名1件、特殊獎5件等獎項，堪稱科展最大贏家。

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臉書粉專「靠北生科」PO出北一女中大會獎第三名的作品「前瞻奈米片場效電晶體設計之最佳化」引發網友熱議，網友紛紛表示「這些學生太神了」、「直接去竹科上班吧」、「只有第三名呢，真好奇第一二名是什麼驚天動地的研究」、「我國中科展在做四驅車馬達，手纏漆線，測轉速。跟這比根本是石器時代」、「這只是高二，再給學生一年，甚麼2nm，往下再一個世代都沒問題。」

第65屆全國中小學科學展覽會，北一女獲獎眾多成最大贏家。（圖擷自北一女官網）

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