芎林產業園區已完成期中報告 下個月召開地方說明會

新竹縣芎林鄉的芎林產業園區，目前已經完成開發規劃案的期中報告，下個月就會召開地方說明會。（記者黃美珠攝）

2025/07/21 14:52

〔記者黃美珠／新竹報導〕歷時約3年規劃的新竹縣芎林鄉芎林產業園區已完成整體開發評估規劃的期中報告，計畫要在明年初啟動環境影響評估。鄉長黃正彪說，下個月、在年底期末報告出爐之前，公所將召開地方說明會，藉此收集鄉親意見，讓整個規劃案更完整、更貼近芎林的在地發展需求，進而帶動地方繁榮。

黃正彪說，本案腹地以國道3號芎林交流道為軸線，分成東、西2區，各以單元1和單元2進行開發，原計畫腹地89公頃，經規劃調整後，整體產業園區將有92公頃多，未來將視芎林的實際發展需求和經費預算，分2期推動。

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其中產業專區1計畫引入製造、批發、倉儲、資訊及通訊傳播、企業總管理機構及管理顧問、研究發展服務、專門設計服務、工程服務及相關技術顧、技術檢測及分析服務、用水供應及污染整治、營建工程等產業。

產專2區則將引入住宿及餐飲、金融及保險、汽車客貨運、運輸輔助、郵政及快遞、電信、科學及技術服務、其他教育服務、醫療保健服務、創作及藝術表演、連鎖便利商店等業者。

黃正彪直言，由於芎林產業園區全境在自來水水質水量保護區內，所以有意進駐的業者都將被限制以低干擾環境的為主，且須廢水全回收，公共設施則規劃雨、污水分離，屆時可望替帶入7000多個就業機會。

黃正彪說，規劃案年底就會完成期末報告，在這之前會先於下個月召開說明會，接著就會送交縣府產業發展處審查。明年初公所將啟動環境影響評估，希望能在明年底前順利送審通過。

新竹縣芎林鄉芎林產業園區預定地已經確認大約92公頃多。（記者黃美珠攝）

新竹縣芎林鄉芎林產業園區以國道3號分成東、西區進行規劃和開發。（記者黃美珠攝）

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