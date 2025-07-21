丹娜絲颱風災後復原 南市府：車輛泡水或受損慰助申請延至8/29

南市府21日持續針對丹娜絲颱風災後復原作業進行說明。（記者王姝琇攝）

2025/07/21 14:25

〔記者王姝琇／台南報導〕南市府今持續針對丹娜絲颱風災後復原作業進行說明，其中部分災區電信服務訊號不穩或無法使用，市府已請交通局向中央反映，協助災民儘速修復通訊。另針對車輛泡水或受損慰助，申請期限已延長至8月29日。

市府祕書長尤天厚說，針對仍有部分災區電信服務訊號不穩或無法使用，因電信管理、網路治理屬中央權管，市府已請交通局向中央反映，協助災民儘速修復通訊；同時，市府消保官也會要求各家電信公司落實必要的服務，保障消費者權益。

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台南各項災後復原案件受理進度，民政局表示，7月19、20日共有22戶政事務所、22區公所及274人次投入支援，2天累計服務件數達8480件，實際受理通報案件為3939件，協助內容包含災損通報登記、物資發放、到府關懷、環境清理通報及慰助申請說明等。同時協調各區公所設立專責窗口，提供災民即時指引與協助，確保後續救助與重建資源分配能迅速到位。

截至7月20日，針對車輛泡水或受損慰助，共受理服務案件1507件，其中民眾已提交申請書538件。交通局表示，為便利市民申辦，申請期限已延長至8月29日，後續將視實際需求評估是否續行延長。除各局處與聯合服務窗口外，市府亦建置一站式申請網站，提供線上申辦服務，市民亦可就近洽詢各區公所詢問。

社會局表示，已於17日預撥7000萬元救助金至24區公所，以利第一線快速審核與撥付作業。並於7月18日再度函知各區，延長災害救助申請期限至8月29日。截至7月20日，各區公所受理救助申請情形包含安遷救助330件及住戶淹水救助26件。

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