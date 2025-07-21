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    全國中學生黑客松競賽 台南後甲國中奪金 雄女包銀、銅

    學生運用雲端AI技術，解決日常生活面臨的問題。（高雄市教育局提供）

    學生運用雲端AI技術，解決日常生活面臨的問題。（高雄市教育局提供）

    2025/07/21 13:56

    〔記者許麗娟／高雄報導〕第5屆全國中學生黑客松競賽，昨（20）日在高雄女中進行決賽，21支參賽隊伍聚焦AI賦能創作，最終由台南市後甲國中奪下金獎，高雄女中則獲得銀獎與銅獎。

    中學生黑客松由教育部國教署、高雄市教育局指導，高雄女中新興科技人工智慧教育推廣中心承辦，以「生活化人工智慧加值雲端應用」為主題，鼓勵參賽者運用雲端AI技術，為日常生活中食、衣、住、行、育、樂等面向，提出多項創新解決方案。今年吸引全國13個縣市127隊近400名國高中生參與，經海選後，選拔出21隊71名參賽者共同競技，於18、19日為Special Issue子賽事，20日舉辦主賽事決賽。

    決賽最終由台南市立後甲國中同學吳彥勳、陳品澂組成的「後生可畏」隊，以「VibeScan情緒及人際改善系統」拿下金獎。作品從日常聊天紀錄由AI存取對話，並學習分辨使用者心理狀態，依提示詞生成婉拒對話或進而提供情境所需之溝通文句，化解詞窮窘境，希望幫助青少年解決人際溝通障礙及提升自我表達能力。

    銀獎分別由高雄女中「高中生新聞學習平台-素素看新聞」、新北市立清水高中「打造新世代校園暴力的防禦罩-校園智慧安全系統app」榮獲；銅獎則由高雄女中「AI收納顧問」、國立羅東國中「你的眼Your Eyes為視障者打造會說話的智慧眼睛」、台中市私立衛道高中附設國中與國立竹北高中「AI光構師-美感教育AI來協助」、台北市私立延平高中「回收小幫手」分別榮獲。

    第5屆中學生黑客松競賽，台南市後甲國中吳彥勳、陳品澂奪金。（高雄市教育局提供）

    第5屆中學生黑客松競賽，台南市後甲國中吳彥勳、陳品澂奪金。（高雄市教育局提供）

    高雄女中包辦銀獎與銅獎。（高雄市教育局提供）

    高雄女中包辦銀獎與銅獎。（高雄市教育局提供）

    高雄市副市長李懷仁到場參觀學生的競賽作品。（高雄市教育局提供）

    高雄市副市長李懷仁到場參觀學生的競賽作品。（高雄市教育局提供）

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