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    竹南高中生林靖恩、任哲鋒奪全國科展亞軍 創校史最佳成績

    國立竹南高中教師李淑萍（左）指導學生林靖恩（中）、任哲鋒（右），獲第65屆全國中小學科學展覽會，拿下行為與社會學科全國第二名，創下校史最佳紀錄。（圖由竹南高中提供）

    國立竹南高中教師李淑萍（左）指導學生林靖恩（中）、任哲鋒（右），獲第65屆全國中小學科學展覽會，拿下行為與社會學科全國第二名，創下校史最佳紀錄。（圖由竹南高中提供）

    2025/07/21 14:12

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕國立竹南高中高三生醫班林靖恩、任哲鋒，14至20日代表學校參加第65屆全國中小學科學展覽會，以研究斑馬魚酒精制約的作品「葛仙釀珠，脫酒成仙」，拿下行為與社會學科全國第二名，創下校史最佳紀錄。即將退休的校長呂淑美欣喜表示「這是最棒的退休禮物！」

    校方表示，此次實驗受國衛院陳慧諴研究員戒斷安非他命實驗的啟發，但受限於實驗器材和經費，只能做魚類的酒精制約偏好實驗。魚的偏好行為本來就不好控制，失敗了很多次，才找到斑馬魚品種。

    林靖恩表達能力強很有自信、任哲鋒內向卻耐性十足，2人個性迥然不同，卻合作無間。林靖恩負責架構、內容撰寫，查閱近200篇國內外文獻，任哲鋒則專注於斑馬魚實驗及海報設計。2人設計出用葛根製成的「爆爆珠」餵食魚群，有效提升魚的接受度至9成以上，期望為酒癮戒斷找到新契機，展現懸壺濟世的抱負與理想。

    實驗過程充滿挑戰，初期用黃連失敗後，再改以葛根取代，成功讓斑馬魚願意進食。老師李淑萍半年來也無私指導，從題目選定、文獻撰寫到口試訓練，耐心陪伴並鼓勵，幫助任哲鋒克服緊張、強化林靖恩表達。

    李淑萍也分享指導心得，提醒學生比賽時要有自信，懂得主動闡述實驗內容、冷靜應對問題；尤其在評審期間，有指導老師陪同，也能幫助學生穩定心情、模擬練習，拿出最佳實力。

    國立竹南高中教師李淑萍（左一）指導學生林靖恩（右二）、任哲鋒（右一），獲第65屆全國中小學科學展覽會，拿下行為與社會學科全國第二名，創下校史最佳紀錄。即將退休的校長呂淑美（左二）欣喜表示「這是最棒的退休禮物！」（圖由竹南高中提供）

    國立竹南高中教師李淑萍（左一）指導學生林靖恩（右二）、任哲鋒（右一），獲第65屆全國中小學科學展覽會，拿下行為與社會學科全國第二名，創下校史最佳紀錄。即將退休的校長呂淑美（左二）欣喜表示「這是最棒的退休禮物！」（圖由竹南高中提供）

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