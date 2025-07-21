虎頭蜂螫傷進入高風險期 新北動保處攜手台大建置熱點地圖防蜂

新店區民眾通報屋頂下方有蜂窩，動保處人員研判為黃腳虎頭蜂巢，已順利摘除完成。（動保處提供）

2025/07/21 14:05

〔記者羅國嘉／新北報導〕時值夏季，新北市政府動物保護防疫處提醒民眾，6至8月為虎頭蜂螫傷事件高峰期，去年民眾通報蜂案總計7916件，其中虎頭蜂案共計3715件。為降低蜂螫風險，市府與台大昆蟲學系教授楊恩誠合作，建立「虎頭蜂熱點網站」（https://reurl.cc/o8NRqD），並繪製虎頭蜂築巢熱點地圖及螫傷熱點地圖，供民眾查詢與避險參考。

動保處指出，虎頭蜂常築巢於草叢、灌木或地下，農民、園藝工作者及清晨除草者等田野作業族群風險尤高，此外郊山踏青也易遇蜂群，因此建議民眾外出前可上熱點網站查詢高風險區域，避免誤闖築巢地點，為戶外活動增加一層保護。

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動保處表示，為強化警覺，市府也將於12處登山步道及風景區的高風險區域設置16面警戒告示牌，內容包含虎頭蜂辨識方式、防蜂須知、通報管道及急救資訊，提高登山民眾防範意識。

動保處提醒，民眾如發現蜂巢或蜂群活動，應立即暫停活動、避免驚擾蜂群，切勿自行摘除，並通報1999市民專線或動保處1959由專人處理。於郊外活動時，應每50公尺巡視周邊環境，一旦有警戒蜂出現，應立即撤離，另可隨身攜帶含DEET成分防蚊液噴灑，作為簡易驅蜂防護。若不慎被螫，應立即遠離現場並撥打119，儘速就醫爭取黃金治療時間。

動保處表示，虎頭蜂巢多呈土黃色球狀，表面帶有波浪紋路，常見於屋簷或樹枝間，周遭會有巡邏蜂活動。提醒民眾清明節後至11月為築巢旺季，如住家附近發現可疑蜂巢，應立即通報動保處24小時專線（02-29596353），由專業人員安全摘除，避免憾事發生。

新北市政府與台大昆蟲系合作製作虎頭蜂築巢熱點地。（動保處提供）

動保處日前於瑞芳區架設虎頭蜂警戒告示牌。（動保處提供）

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