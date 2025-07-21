丹娜絲颱風嘉縣登陸 好美海灘植樹展現韌性守住綠意

嘉義縣布袋鎮好美海灘木麻黃撐過風災摧殘。（記者蔡宗勳攝）

2025/07/21 14:08

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕丹娜絲颱風從嘉義縣布袋登陸，首當其衝的布袋沿海受創嚴重，不過好美海灘築籬定沙後所種的樹，受損狀況相較附近的保安林明顯輕微，除了第一代於2016年種下的木麻黃受到重創，近幾年所種的木麻黃與椰子，大多撐過強風的摧殘，展現超強韌性。

布袋鎮好美社區發展協會理事長蔡信得指出，基督教長老教會嘉義中會常年號召鄉親到好美海灘淨灘，2015年開始，淨灘活動轉變成築籬定沙行動。年復一年、從未間斷的築籬擋沙種樹，經過10年的努力，木麻黃已經成林，成了很好的休憩場域，並於2024年獲得「第九屆國家環境教育獎社區組特優」的肯定。

請繼續往下閱讀...

蔡信得表示，這次丹娜絲颱風從好美里一帶登陸，超強風肆虐下，電線桿倒整排，甚至被攔腰折斷，不禁令人憂心好美築籬定沙所種的樹是否也是倒整片，所幸除了最早所種的木麻黃受損比較嚴重，其餘大多逃過一劫，築籬定沙植樹成果算是守住了，依舊好美的景象讓人欣慰。

嘉義縣布袋鎮好美海灘的椰子與木麻黃撐過風災的摧殘。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣好美海灘2016年種下的木麻黃受到風災重創。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣好美海灘2016年種下的木麻黃受到強風摧殘的滿目瘡痍景象。（記者蔡宗勳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法