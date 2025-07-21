本週蛋價凍漲 養雞協會不滿：還有再漲3元空間

養雞協會認為本週雞蛋產地價應該還有上漲的空間，不滿北市蛋商公會這週凍漲。（資料照）

2025/07/21 13:54

〔記者楊媛婷／台北報導〕雞蛋之前在一週內連漲6元後，北市蛋商公會昨表示隨銷售量趨於平穩，因此本週不漲，產地價每台斤維持28.5元、批發價每台斤38元，但中華民國養雞協會今（21日）表達不滿，認為目前的產地價只是剛好打平成本，加上蛋雞因風災損失，認為應仍有再上漲3元空間。

隨北市蛋商公會宣布這週雞蛋產地價、批發價都不調整，中華民國養雞協會副理事長林漢章表示，許多蛋農因為丹娜絲風災損失慘重，光風災損失的蛋雞隻數就有400萬隻（農業部統計，丹娜絲風災折損的雞隻為44.5萬隻），不滿本週蛋價沒有調整，表示目前蛋雞場每天生產的雞蛋都被蛋商載光，加上雞隻損失等，並且目前雞蛋的成本價格每台斤就是28.5元，「目前只是打平。」他認為蛋價每斤應要再往上調漲3元。

請繼續往下閱讀...

目前雞蛋報價制度由北市蛋商公會主導，但因產地價與批發價的價差達9.5元，加上報價制度長期都是批發價先漲、產地價先跌，還有春節紅盤價（年節期間雞蛋收購價會再低於平日產地價，蛋農折讓價差給蛋商，形同給蛋商春節「紅包」）等。

林漢章表示，今年的紅盤價特別離譜，長達17天，產地與批發價漲跌不同步等，一來一往的價差都讓蛋農承受損失，蛋農對這個施行50年以上的報價制度已非常不滿，蛋農會團結拿回產地價報價權，並讓價格回歸市場機制，下週就會開會有進一步的決定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法