北市衛生局冰品收驗 限期改善業者仍有4件不符規定

台北市政府衛生局今（114）年4月下旬啟動「飲冰品及配料抽驗計畫」，今（21）日公布結果，經通知業者限期改善，複抽結果仍有4件不符規定（截自衛生局網站）

2025/07/21 13:57

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市政府衛生局今（114）年4月下旬啟動「飲冰品及配料抽驗計畫」，今（21）日公布結果，抽驗範圍涵蓋本市便利商店、餐飲業、咖啡店、手搖飲店、冰品甜點店、食品材料行等，共計抽驗118件，其中18件飲冰品經初抽檢驗不符「食品中微生物衛生標準」，經通知業者限期改善，複抽結果仍有4件不符規定。

衛生局公布，4件不符規定業者與品項包括廣安階甜冰品專賣的清香黑糖冰、冰封仙果的西瓜打針、Mr.Wish台北大安店的熟成紅茶（含冰塊）以及南美咖啡的蛋蜜汁。

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衛生局表示，此次抽驗118件飲冰品包括飲料38件、冰品25件、冰塊16件及熟配料4件，檢驗食品中微生物衛生標準（沙門氏菌、腸桿菌科、大腸桿菌、大腸桿菌O157:H7、金黃色葡萄球菌、單核球增多性李斯特菌），另同步抽驗生配料（粉圓、椰果、湯圓、芋圓等）35件檢驗防腐劑、著色劑及甜味劑。

其中18件飲冰品經初抽檢驗不符「食品中微生物衛生標準」，經通知業者限期改善，複抽結果仍有4件不符規定，針對不符規定業者，臺北市衛生局依違反食品安全衛生管理法第17條及同法第48條第8款之規定，處分責任廠商新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

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