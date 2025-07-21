雲嘉南分署獲全國技能競賽28面獎牌 李妮臻、莊玉雪奪金

第55屆全國技能競賽落幕， 雲嘉南分署奪8金5銀3銅12優勝共計28面獎牌。（雲嘉南分署提供）

2025/07/21 13:44

〔記者王涵平／台南報導〕第55屆全國技能競賽落幕， 雲嘉南分署奪8金5銀3銅12優勝共計28面獎牌，建築鋪面及粉刷技術與乾牆系統職類包辦金銀銅獎牌， CNC車床李妮臻及展示設計莊玉雪在眾多男性選手中勇奪第一，預計在接下來的國際技能競賽展現實力、為國爭光。

目前就讀大一的李妮臻是南分署該職類唯一的女性選手，高三時就曾問鼎全國獲得第4名，加強訓練於今年捲土重來，以分區賽第一前進全國拿下金牌；首次參加展示設計職類的莊玉雪，從國中時就是技藝好手，但去年前進全國賽僅拿下漆作裝潢佳作，和職訓師林裕強討論後評估其優勢，調整參加展示設計，首次參賽即拿下分區賽及全國賽的金牌。

請繼續往下閱讀...

雲嘉南分署長劉邦棟指出，南分署第55屆全國技能競賽共派出21個職類81名選手參賽，預祝選手們都能在國際技能競賽舞台發光、斬獲佳績。2025亞洲技能競賽將於11月27日至29日在台北舉行，是我國繼1993年後再次主辦國際性技能賽事，屆時將有來自亞洲各國約500位選手、參與約44個職類的競賽。

雲嘉南分署奪金選手CNC車床李妮臻（左）及展示設計莊玉雪（右），在眾多男性選手中勇奪第一。（雲嘉南分署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法