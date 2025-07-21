捷運土城樹林線引資45億元 打造「樹林雙塔」 2032年完工

捷運土城樹林線LG16站2處出入口將興建各1棟地上27層、地下5層的大樓，目標打造「樹林雙塔」。圖為建築模型。（記者賴筱桐攝）

2025/07/21 13:36

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府今天舉行捷運土城樹林線LG16站出入口A、B捷運開發案簽約儀式，由信義開發股份有限公司獲選為最優申請人，總投資金額約45億元，規劃在2處出入口興建各1棟地上27層、地下5層的大樓，目標打造「樹林雙塔」成為地標，預計2027年1月動工、2032年完工。

新北市長侯友宜出席簽約儀式表示，新北市有405萬人口，市府積極推動捷運建設，他上任以來新增環狀線、淡海輕軌、安坑輕軌通車，隨著捷運開發，捷運到哪裡、都更到哪裡，未來串聯北北基桃共同生活圈，民眾可搭乘大眾運輸往返各地，節能減碳，降低熱島效應。

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侯友宜指出，過去通常等捷運快蓋好時才興建聯合開發大樓，土城樹林線事先規劃，將捷運開發案與捷運出入口共構工程同步興建，一體到位，地主可早日分回房屋，民眾也能及早享受捷運建設帶來的便利，新北市將以軌道經濟為核心，持續擴大捷運路線與生活圈。

市府捷運工程局局長李政安表示，土城樹林線LG16出入口A、B兩處規劃興建各1棟地上27層、地下5層，樓地板面積分別約6900坪與8300坪的捷運開發大樓，總投資金額約45億元，預估引進1400名居住人口，設計融合「綠建築」及「黃金級智慧建築」，打造高規格的現代化智慧生活住宅。

李政安說明，2個出入口面積1074坪，包括捷運設施大廳、販賣店、廁所、無障礙電梯、電扶梯、各類設備室及機房、吊裝平台、員工休息室、後勤室、儲藏室等，將隨著捷運開發大樓一起完工，配合土城樹林線通車啟用。

新北市政府今天舉行「捷運土城樹林線LG16站出入口A、B捷運開發案」簽約儀式，市長侯友宜（中）擔任見證人。（記者賴筱桐攝）

新北市政府捷運工程局簡報捷運土城樹林線LG16站捷運開發大樓規劃。（記者賴筱桐攝）

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