為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    從麥塊愛好者到技能之星 謝秉諺全國技能競賽漆作裝潢奪金

    桃竹苗分署漆作裝潢選手謝秉諺（中）勇奪金牌，與勞動部長洪申翰（右）及分署長賴家仁（左）合影。（桃竹苗分署提供）

    桃竹苗分署漆作裝潢選手謝秉諺（中）勇奪金牌，與勞動部長洪申翰（右）及分署長賴家仁（左）合影。（桃竹苗分署提供）

    2025/07/21 13:44

    〔記者李容萍／桃園報導〕第55屆全國技能競賽昨（20）日傍晚落幕，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署共派出186名選手參賽，角逐52項職類競賽，最終斬獲17金、13銀、14銅，共計44面獎牌，展現該分署在技能培訓上的深厚實力。尤以家具木工、門窗木工、服裝創作、西點製作及餐飲服務等職類表現出色，囊括多面金銀牌。

    其中，跨區到桃園楊梅培訓的台北市立大安高工建築科二年級選手謝秉諺，勇奪「漆作裝潢」職類金牌，從小熱愛麥塊，對空間結構特別有興趣與天賦，在家人的鼓勵下，投入全國技能競賽「漆作裝潢」職類的競賽培訓，去年初次參加雖未獲佳績，卻累積寶貴經驗，今年捲土重來，將每天練習內容詳實記錄，釐清錯誤、強化弱項，透過每日復盤不斷修正與精進，在分區賽中奪得第三名，取得進入全國賽的門票。

    家住新北三峽的謝秉諺說，為備戰全國賽，他進入桃竹苗分署接受1個月的密集培訓，期間住在分署宿舍，與其他培訓選手一同練習、觀摩與交流，不僅提升技術，也大幅增強比賽信心。他舉例曾因門板塗刷總是出現明顯刷痕而苦無解方，直到老師與前國手親自指導，協助他調整手勢與操作細節，才順利突破瓶頸，刷出理想效果。

    謝秉諺感謝家人、朋友、學校一路支持，以及桃竹苗分署提供培訓資源及食宿的照顧，讓他無後顧之憂追夢、勇奪金牌。

    桃竹苗分署長賴家仁表示，技職選手的培訓不僅是成就個人成長，更關乎國家技術人才的培養，未來將持續整合資源、擴大培訓支持，鼓勵青年發掘潛能、精進技藝，打造更多技職之星。另外，「2025亞洲技能競賽在台北」將於11月登場，期許選手們再接再厲，續為台灣技職教育爭光。

    桃竹苗分署與大安高工共同培訓漆作裝潢職類選手謝秉諺，苦練漆作技術，勇奪全國金牌。（桃竹苗分署提供）

    桃竹苗分署與大安高工共同培訓漆作裝潢職類選手謝秉諺，苦練漆作技術，勇奪全國金牌。（桃竹苗分署提供）

    桃竹苗分署與大安高工共同培訓漆作裝潢職類選手謝秉諺，苦練漆作技術，勇奪全國金牌。（桃竹苗分署提供）

    桃竹苗分署與大安高工共同培訓漆作裝潢職類選手謝秉諺，苦練漆作技術，勇奪全國金牌。（桃竹苗分署提供）

    桃竹苗分署全國技能競賽奪17金13銀14銅，勞動部長洪申翰（左7）與桃竹苗分署長賴家仁（右7）與分署培訓選手合影。（桃竹苗分署提供）

    桃竹苗分署全國技能競賽奪17金13銀14銅，勞動部長洪申翰（左7）與桃竹苗分署長賴家仁（右7）與分署培訓選手合影。（桃竹苗分署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播