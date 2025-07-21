從麥塊愛好者到技能之星 謝秉諺全國技能競賽漆作裝潢奪金

桃竹苗分署漆作裝潢選手謝秉諺（中）勇奪金牌，與勞動部長洪申翰（右）及分署長賴家仁（左）合影。（桃竹苗分署提供）

2025/07/21 13:44

〔記者李容萍／桃園報導〕第55屆全國技能競賽昨（20）日傍晚落幕，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署共派出186名選手參賽，角逐52項職類競賽，最終斬獲17金、13銀、14銅，共計44面獎牌，展現該分署在技能培訓上的深厚實力。尤以家具木工、門窗木工、服裝創作、西點製作及餐飲服務等職類表現出色，囊括多面金銀牌。

其中，跨區到桃園楊梅培訓的台北市立大安高工建築科二年級選手謝秉諺，勇奪「漆作裝潢」職類金牌，從小熱愛麥塊，對空間結構特別有興趣與天賦，在家人的鼓勵下，投入全國技能競賽「漆作裝潢」職類的競賽培訓，去年初次參加雖未獲佳績，卻累積寶貴經驗，今年捲土重來，將每天練習內容詳實記錄，釐清錯誤、強化弱項，透過每日復盤不斷修正與精進，在分區賽中奪得第三名，取得進入全國賽的門票。

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家住新北三峽的謝秉諺說，為備戰全國賽，他進入桃竹苗分署接受1個月的密集培訓，期間住在分署宿舍，與其他培訓選手一同練習、觀摩與交流，不僅提升技術，也大幅增強比賽信心。他舉例曾因門板塗刷總是出現明顯刷痕而苦無解方，直到老師與前國手親自指導，協助他調整手勢與操作細節，才順利突破瓶頸，刷出理想效果。

謝秉諺感謝家人、朋友、學校一路支持，以及桃竹苗分署提供培訓資源及食宿的照顧，讓他無後顧之憂追夢、勇奪金牌。

桃竹苗分署長賴家仁表示，技職選手的培訓不僅是成就個人成長，更關乎國家技術人才的培養，未來將持續整合資源、擴大培訓支持，鼓勵青年發掘潛能、精進技藝，打造更多技職之星。另外，「2025亞洲技能競賽在台北」將於11月登場，期許選手們再接再厲，續為台灣技職教育爭光。

桃竹苗分署與大安高工共同培訓漆作裝潢職類選手謝秉諺，苦練漆作技術，勇奪全國金牌。（桃竹苗分署提供）

桃竹苗分署與大安高工共同培訓漆作裝潢職類選手謝秉諺，苦練漆作技術，勇奪全國金牌。（桃竹苗分署提供）

桃竹苗分署全國技能競賽奪17金13銀14銅，勞動部長洪申翰（左7）與桃竹苗分署長賴家仁（右7）與分署培訓選手合影。（桃竹苗分署提供）

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