虎航招募機師、運務員、內勤人員 機師起薪12萬元起

台灣虎航招募商務機師及運務員。運務員工作包括旅客報到服務、登機門作業、協助旅客諮詢等。（台灣虎航提供）

2025/07/21 13:13

〔記者蔡昀容／台北報導〕旅遊市場需求旺盛，台灣虎航持續機隊汰舊換新計劃，今（21日）宣布啟動徵才，除了廣招商用機師及運務員，亦徵求內勤人員職缺。業界預估，虎航機師月薪12萬元起跳，實際收入視飛行時數、津貼等而異，運務員月薪3萬4000元起跳。

台灣虎航表示，運務員的工作內容，主要是旅客報到服務、登機門作業、協助旅客諮詢等，除辦理台灣虎航自家航班的地勤作業外，也代理其他航空公司的運務服務。業界預估，虎航機師月薪12萬元起跳，每月保飛約35小時，實際可飛70至90小時以上。

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運務員職缺報名期間至今年7月30日晚間11時59分，須具大學以上畢業或具應屆畢業資格、多益550分以上或相當等級的英語能力檢定成績，具日韓語會話能力尤佳，預計錄取30名，上班地點為桃園國際機場；獲錄取者預計今年10月後分批報到接受訓練，訓練合格後正式上線。

商用機師招募時間是今年8月9日凌晨00時01分起至9月6日晚間11時59分，須具備中華民國國籍、大專以上畢業（不限定科系），包含2年內有效之英文檢定成績證明文件，具有FAA、CAA或ICAO認可之商用駕駛員執照（Commercial Pilot License，CPL），總飛行時數250小時以上。經初步書面資料篩選後，符合資格者將於今年第4季起進行相關甄試流程，獲錄取者預計2026年第一季報到。

台灣虎航是台灣唯一的低成本航空。目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，航網遍布亞洲各地。

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