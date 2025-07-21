為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    虎航招募機師、運務員、內勤人員 機師起薪12萬元起

    台灣虎航招募商務機師及運務員。運務員工作包括旅客報到服務、登機門作業、協助旅客諮詢等。（台灣虎航提供）

    台灣虎航招募商務機師及運務員。運務員工作包括旅客報到服務、登機門作業、協助旅客諮詢等。（台灣虎航提供）

    2025/07/21 13:13

    〔記者蔡昀容／台北報導〕旅遊市場需求旺盛，台灣虎航持續機隊汰舊換新計劃，今（21日）宣布啟動徵才，除了廣招商用機師及運務員，亦徵求內勤人員職缺。業界預估，虎航機師月薪12萬元起跳，實際收入視飛行時數、津貼等而異，運務員月薪3萬4000元起跳。

    台灣虎航表示，運務員的工作內容，主要是旅客報到服務、登機門作業、協助旅客諮詢等，除辦理台灣虎航自家航班的地勤作業外，也代理其他航空公司的運務服務。業界預估，虎航機師月薪12萬元起跳，每月保飛約35小時，實際可飛70至90小時以上。

    運務員職缺報名期間至今年7月30日晚間11時59分，須具大學以上畢業或具應屆畢業資格、多益550分以上或相當等級的英語能力檢定成績，具日韓語會話能力尤佳，預計錄取30名，上班地點為桃園國際機場；獲錄取者預計今年10月後分批報到接受訓練，訓練合格後正式上線。

    商用機師招募時間是今年8月9日凌晨00時01分起至9月6日晚間11時59分，須具備中華民國國籍、大專以上畢業（不限定科系），包含2年內有效之英文檢定成績證明文件，具有FAA、CAA或ICAO認可之商用駕駛員執照（Commercial Pilot License，CPL），總飛行時數250小時以上。經初步書面資料篩選後，符合資格者將於今年第4季起進行相關甄試流程，獲錄取者預計2026年第一季報到。

    台灣虎航是台灣唯一的低成本航空。目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，航網遍布亞洲各地。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播