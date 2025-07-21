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    中市玩具銀行已募集超過1萬8千公斤二手玩具 需志工協助整理

    中市社會局招募志工整理玩具銀行的玩具。（市府提供）

    中市社會局招募志工整理玩具銀行的玩具。（市府提供）

    2025/07/21 13:47

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕讓更多的小朋友有玩具可以玩，台中市政府社會局自2023年開辦玩具銀行，目前已募集超過1萬8千公斤二手玩具，由於數量龐大，玩具銀行需要有志工協助整理，目前持續招募志工協助整理，也開放民間單位體驗一日志工，目前有新光銀行、和潤企業、逢甲大學等15家企業、362人次響應，呼籲更多愛心企業投入。

    社會局表示，玩具是大人和小孩共同的回憶，有很多愛心人士會捐二手玩具，玩具日益增加，需要有志工們來整理，很感謝企業員工帶孩子共同分類、整理、清潔與修復玩具，將公益行動轉換為家庭教育。

    有一名志工表示，原來玩具背後有這麼多暖心的故事，整理玩具的過程彷彿回到童年，既療癒又有意義，還有人主動私訊，下次要邀請親友再來當志工。

    連續兩年報名的新光銀行分享，玩具銀行「舊物再生」、「資源共享」與「關懷弱勢」的理念，契合企業追求ESG（環境、社會、公司治理）的目標，透過親手整理、包裝與轉贈玩具，這種看得見、摸得到的付出，讓員工能更具體感受到自己的貢獻，產生共鳴與成就感。

    社會局指出，企業志工的投入，不僅提升二手玩具的整理效率，更是企業社會責任的具體展現，傳遞資源共享、惜物愛物的觀念，邀請更多企業夥伴加入行列。

    台中玩具銀行邀企業體驗一日志工。（市府提供）

    台中玩具銀行邀企業體驗一日志工。（市府提供）

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