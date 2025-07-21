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    台日攜手打造半導體聯合校園 陽明交大和九州大學共同培育人才

    陽明交大校長林奇宏（左）與日本九州大學校長石橋達朗（右）簽署合作備忘錄，攜手打造台日聯合校園。（陽明交大提供）

    陽明交大校長林奇宏（左）與日本九州大學校長石橋達朗（右）簽署合作備忘錄，攜手打造台日聯合校園。（陽明交大提供）

    2025/07/21 12:58

    〔記者林曉雲／台北報導〕「台日全球半導體戰略合作夥伴暨創新創業論壇」近日於日本福岡舉辦，國立陽明交通大學與日本九州大學簽署全新合作備忘錄，雙方將攜手建構台日聯合校園，共同培育具備全球競爭力的半導體高階人才。

    陽明交大說明，台日雙方共同發起的論壇今年邁入第2屆，聚焦半導體技術、人才培育與新創生態系等核心議題，展開跨國對話與交流，受惠於我國強勁的半導體實力，吸引來自台灣與九州地區的40多家半導體相關企業參與，並進行一對一媒合洽談，主題涵蓋製造設備、材料零件、金屬加工等多項技術領域。

    日本文部科學省大臣官房審議官清浦隆（Takashi Kiyoura）於論壇中表示，日本正積極推動半導體教育與產業升級，台灣是日本重要的學習對象，陽明交大與九州大學的合作，對於日本建立結合教育與產業的創新體系，具有關鍵示範意義。

    陽明交大校長林奇宏表示，台灣在半導體的成功關鍵之一，來自大學與產業、政府之間緊密合作的體系，陽明交大位於新竹科學園區核心，長年支援台積電等企業的人才與研發需求，透過與九州大學的深化合作，希望將台灣的成功經驗轉化為亞太區域創新與人才流動的新模式。

    九州大學規劃每年選派10名至20名大學部三、四年級學生與研究生赴陽明交大學習，雙方亦正研擬設立學分互認、聯合授予學位的制度，並積極促進雙邊師資交流與共同課程設計。此外，兩校將共同培育校內新創企業，推動進入對方市場，形成研發與產業的雙向支持平台。

    陽明交大台日交流推動辦公室主任、電子研究所教授寒川誠二（Seiji Samukawa）指出，台積電的發展離不開以大學為核心的產官學合作，希望將這樣的生態系移植到日本，促進在地創新與產業成長。

    陽明交大說明，明年論壇將移師台灣，隨著校園聯盟的推進，預示台日在全球半導體舞台深度結盟，期望帶動台日成為亞太區域半導體創新發展的重要樞紐。

    陽明交大團隊與日本文科省次長清浦隆（右三）共商台日合作。（陽明交大提供）

    陽明交大團隊與日本文科省次長清浦隆（右三）共商台日合作。（陽明交大提供）

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