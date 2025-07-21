台師大女足「抽血換學分」持續延燒 調查局今赴校蒐證

台師大女足隊教練周台英「強迫抽血換學分」一案，至今仍持續延燒。（資料照）

2025/07/21 12:51

〔記者劉詠韻／台北報導〕台師大女足隊教練周台英遭學生揭發「強迫抽血換學分」一案掀起社會眾怒，風波至今仍持續延燒。台北地檢署上週已調取相關研究資料及現存血液檢體，並將周台英列為強制等罪嫌被告，全案朝強制、侵占等罪嫌方向偵辦；事隔四日，調查局今（21）日上午再派員前往台師大展開蒐證工作，並無外傳所指搜索行動。

全案起於，民進黨立委陳培瑜去年指出，女足教練周台英長期以學分作為威脅，要求球員配合參與一項國科會補助的運動科學研究，內容包括連續多日進行密集抽血檢測，學生若不配合，恐面臨被扣學分、延後畢業、甚至退隊等處分。

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周台英抽血實驗計畫長達數年，不僅每學期要求學生進行連續14天、每天2至3次抽血，時間從清晨5時至深夜9時不等，抽血者多為未具醫療資格的學長或研究助理，部分人甚至在宿舍進行操作，引發是否違反人體研究法與醫療法的爭議。此外，研究並未取得人體試驗倫理審查同意，部分學生也未簽署正式同意書。

本案引發社會廣泛質疑，台師大雖於今年4月召開霸凌調查委員會，認定周台英涉有不當壓迫行為，原建議解聘，最終僅被處以不予晉薪等行政處分，進一步激化輿論。直至近期，吹哨學生簡奇陞與多名球員公開抽血影片，並召開記者會，事件再次延燒，台北地檢署及調查局介入調查，朝強制、侵占等罪嫌偵辦。

北檢目前已主動分「他」字案，並分別向台師大、教育部、國科會調取研究計畫資料，另先予留存、扣押台師大保存的血液檢體，全案仍待進一步釐清。

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