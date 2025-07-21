寶山鄉親陳情山湖路交通環境亂象 鄉長下通牒要求建商限期改善

為避免施工期間擾民，寶山鄉公所邀集竹縣府、議會、警察局、竹東鎮公所、寶山鄉民代表、村長與10多位村民，與建設公司代表現勘。（寶山鄉公所提供）

2025/07/21 13:37

〔記者廖雪茹／新竹報導〕不忍了！新竹縣寶山鄉民頻頻陳情，山湖路因建案施工導致道路嚴重損壞、工程車輛橫行、工區管理混亂等問題，鄉公所邀集相關單位與建設公司代表現勘，經討論後，鄉長邱振瑋提出5點亂象的解決方案，向建商下達最後通牒，要求建商必須負起企業社會責任，限期改善，否則將依法追究到底！

寶山鄉公所表示，某大型社區建案開工後，公所屢屢接獲村民陳情多項問題。建案工程車由竹東鎮學府路進入寶山鄉山湖路寶山水庫大壩，考量工期長達3年，為避免施工期間擾民，公所日前邀集竹縣府、議會、警察局、竹東鎮公所、寶山鄉民代表、村長與10多位村民，與建設公司代表現勘。

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在聽取各方意見後，邱振瑋總結表示，保護鄉民的生命財產安全與生活品質是公所的首要職責，對建商提出5項要求：

1.路損問題，限期修復：建設公司須為施工造成的路面損壞負起全責，立即提報修繕計畫供縣府與公所審查，並在核可後動工，不得拖延。

2.交通安全，嚴格執法：要求建商約束工程車輛不得超速、逼車，並落實交通維持計畫，優先保障鄉民與遊客通行權益。鄉公所將函請縣警局針對違規車輛加強取締。

3.停車亂象，立即停止：建設公司應即刻啟用工區內部停車場，嚴禁施工車輛佔用鄉民及遊客車位。工區周邊道路轉彎處將劃設紅線，禁止停車。

4.排水堵塞，月底完成：針對工區旁住宅黃姓鄉親陳情的排水堵塞案，攸關防汛安全，建商承諾於7月31日前改善完畢。

5.環境衛生，每日清查：要求建商加強工班管理，並建立每日巡檢清潔機制，杜絕垃圾亂象。

另外，針對地方長遠發展所需的「山湖路-水仙路-竹東學府路」拓寬議題，鄉公所將擔任平台，邀集縣府及竹東鎮公所等單位召開跨區域協調會議。

寶山鄉公所表示，接獲鄉民頻頻陳情，山湖路因建案施工導致道路嚴重損壞、工程車輛橫行、工區管理混亂等問題。（寶山鄉公所提供）

寶山鄉民陳情，山湖路因建案施工導致道路嚴重損壞。（寶山鄉公所提供）

針對工區旁住宅黃姓鄉親陳情的排水堵塞案，攸關防汛安全，建商承諾於7月31日前改善完畢。（寶山鄉公所提供）

寶山鄉長邱振瑋（左1）要求建商必須負起企業社會責任，限期改善，否則將依法追究到底！（寶山鄉公所提供）

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