熱帶擾動恐成颱這天最接近台灣！ 專家：中北部、東北部影響大

菲律賓東方熱帶擾動「97W」逐漸發展，有機會達到熱帶性低氣壓或輕度颱風的等級，預估週五會最接近台灣。（圖擷自吳聖宇臉書）

2025/07/21 13:26

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓東方熱帶擾動「97W」逐漸發展，有機會達到熱帶性低氣壓或輕度颱風的等級，預估週五（25日）這天會最接近台灣，中北部、東北部地區受影響可能會最大。

天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇在臉書發文表示，擾動「97W」在海面上發展，預估週四、週五（24-25日），「97W」將會逐漸增強並且靠近台灣東方到東北方海面，接近台灣時有機會達到熱帶性低氣壓或輕度颱風的等級，若成颱將是「范斯高」（Francisco，美國提供，男子名）。

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目前路徑上則普遍認為會經過台灣東方、東北方海面後北上往東海走，接近台灣的程度不一，但大致都是認為週五這天會最接近台灣。

吳聖宇指出，由於「97W」屬於「季風低壓」系統，呈現環流寬廣、外圍風力強、內部風力反而較弱的情況，即使環流中心沒有很靠近台灣，外圍風力較強的部份也還是會影響台灣天氣，因此週四、五要特別注意「97W」所帶來的降雨以及風力增強的狀況，中北部、東北部地區受影響可能會最大。

「97W」目前還在發展中，包括移動的路徑、真正風雨影響的程度，以及受影響最大的區域都還有調整的可能性；週六（26日）「97W」應該已經北上逐漸離開，風向開始轉為偏西到西南風，北部、東北部一帶風雨減小，轉為是中部以南地區會變成迎風面，不過受影響的程度一樣要再觀察看看，目前這樣的預報仍然很有可能調整，民眾留意最新的消息。

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