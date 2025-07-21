新店碧潭堰冒出毛蟹大軍！ 震撼畫面搶先看

新店碧潭堰「蟹」潮大爆發，震撼特寫畫面曝光。（新北水利局提供）

2025/07/21 12:55

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市新店區碧潭堰昨天（20日）冒出海量的毛蟹大軍，以「大爆發」之姿壓境，其驚人數量讓一旁見證的觀察者直呼，這等待實在太值得。

新北水利局長宋德仁表示，碧潭堰周邊的毛蟹洄游，往年此時多已進入尾聲。因此，毛蟹今年未見大規模現身，一度讓生態團隊擔心，持續監測一個多月後，竟等到大爆發的毛蟹潮「驚喜壓軸」。

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他指出，現場可看見密密麻麻的毛蟹逆流而上，場景猶如「萬蟹奔騰」，顛覆了眾人對今年毛蟹潮的預期，也讓長期投入生態監測的團隊開心不已。

宋德仁說，毛蟹是夜行性洄游動物，在都會區水域要目擊大規模洄游是極為不容易，白天更是難以見到，如果白天觀察到牠們出現，代表數量已經非常龐大。加上毛蟹喜好水質夠乾淨的環境，間接證明新店溪的水質維護有成。

生態調查團隊表示，毛蟹每年5月的梅雨季來臨時，開始零星往上游遷徙，至於要等到大量且集中方式的上溯越堰，大都是受到特殊的環境訊號來刺激牠們的活動，推測上週薇帕颱風過境爆發蟹潮，外圍環流於新店溪上游持續降下的雨量，恰巧讓新店溪在碧潭堰的流量在昨日達到高峰，才有毛蟹大軍過境盛況。

毛蟹上溯過程中，先於消波塊暫歇儲備體力，再準備攀爬越堰。（新北水利局提供）

密密麻麻的毛蟹排山倒海般逆流而上，數量之龐大令人瞠目結舌，猶如「萬蟹奔騰」。（新北水利局提供）

昨日爆發蟹潮推測是因薇帕颱風過境，恰巧讓新店溪在碧潭堰的流量達到高峰，才有此時光景。（新北水利局提供）

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