丹娜絲風災重創中南部 芥菜總會2大超商發起募捐

芥菜種會在台南將軍的個案住家客廳與主臥屋瓦都被吹走，目前只能暫時以帆布遮蓋。（芥菜種會提供）

2025/07/21 13:21

〔記者楊媛婷／台北報導〕丹娜絲風災導致彰雲嘉南地區多處住宅毀損，基督教芥菜種會今（21日）表示，為協助當地多處個案住家修復與照顧，即起到8月20日在7-11與全家超商啟動APP與門市捐款，希望透過善款讓當地災民度過難關。

中南部地區多處住宅屋頂遭丹娜絲颱風帶來的16級強風吹翻，現在連暫時遮住屋頂以擋雨的廣告帆布都不夠用外，災民要重建家園也面臨缺工缺料等問題，芥菜種會執行長李肇家表示，第一時間就啟動中區、南區助人網中心與防救災團隊，深入災區訪視受災家庭，並提供急難救助金與緊急生活物資箱，接下來要針對居住空間嚴重受損、環境惡劣，或無法符合政府補助標準的家庭，進行修繕評估及預備，以便展開家園清潔與修繕等恢復行動。

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李肇家指出，該會在彰化、雲林、嘉義、台南共有20多個案家園都需要修復與後續照顧，以其中一個在台南將軍的低收入個案，颱風將該個案住家主臥與客廳的屋瓦都吹走，屋內嚴重淹水，目前個案一家都只能暫住親戚家。

芥菜種會全球防救災處副處長吳秉翰指出，許多中低收入與邊緣戶因房產與土地法規問題，無法申請政府災害補助，也無力負擔修繕費用，該會實施的修繕計畫涵蓋台南市將軍區、嘉義縣義竹鄉、民雄鄉、中埔鄉，以及雲林縣北港鎮、虎尾鎮，及彰化縣永靖鄉等地，服務對象包含芥菜種會原有的弱勢兒少家庭，以及義竹鄉公所轉介的弱勢長者與主動求助的受災居民，總經費約1100 萬，目前已啟動第一階段 10 戶的修復與家的恢復，約需500 萬元經費。

芥菜種會表示，即起將在兩大超商通路啟動丹娜絲風災捐款，盼有能力的企業與民眾伸出援手，一同協助災民修復家園。

丹娜絲颱風讓中南部許多住家毀損，急需幫助。（芥菜種會提供）

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