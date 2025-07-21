嘉縣山區樹木斷枝、電桿折斷電力難搶修 立委今慰問台電人員致謝

立委陳冠廷（右）、中埔鄉長李碧雲（左），今到台電嘉義區營業處中埔服務所致贈慰問金，慰問台電人員辛勞，中埔服務所長邵生立（中）代表受贈。（記者王善嬿攝）

2025/07/21 12:49

〔記者王善嬿／嘉義報導〕丹娜絲颱風吹倒嘉南地區近2500支電桿，其中嘉義地區曾停電戶數達26萬戶，經台電人員日夜搶修，19日嘉義民生用電全數恢復、停電戶數「清零」。立委陳冠廷今與中埔鄉長李碧雲等人，分別到台電嘉義區營業處的中埔、竹崎等處，慰問台電人員辛勞，致贈慰問金與蜂蜜致謝。

陳冠廷說，此次風災重創嘉義山區電力，感謝包括中埔鄉公所等單位，與台電服務所搭配，搶通道路，讓台電人員順利進行搶修，今天致贈慰問金表達對台電所有人員的感謝。

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李碧雲說，此次丹娜絲颱風造成中埔鄉34000多戶停電，史上最嚴重，其實上上個星期已恢復電力99%，因颱風後又連日大雨，部分區域零星停電，至今台電人員仍堅守崗位，一接獲狀況立即搶修，讓民眾有電能用。

李碧雲表示，中埔服務所管轄區域，大部分都在山區，道路中斷、樹枝倒塌、巷弄狹窄，增加搶修難度，甚至許多地方電桿攔腰折斷，台電人員要進災區搶修都很艱難，中埔服務所與南投、基隆、彰化、台北到嘉義支援人員，加上各村村長幫忙，包括可排除倒塌樹木、搶通道路部分，都自行先處理施作，台電人員辛苦搶修，盡力在短時間內復電，展現同舟共濟的精神。

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