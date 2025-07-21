薇帕颱風外圍環流影響澎湖機場航班調度大亂

澎湖機場受天候影響，多班航班延誤。（記者劉禹慶攝）

2025/07/21 12:41

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕薇帕颱風雖然遠離，但外圍環流影響，澎湖今（21）日接連發布強風、豪雨特報，澎湖機場受氣候影響，延誤5航班起降，並取消1航班，影響人數近400人次。

今日上午澎湖機場因受天候不佳、能見度過低，受影響航班延誤，分別是立榮航空B7-8676班次（澎湖-台南），訂位旅客56人，原訂0830延誤至0850離場，計延誤20分。立榮航空B7-8692班次（澎湖-高雄），訂位旅客70人，原訂0910延誤至0935離場，計延誤25分。立榮航空B7-8636班次（澎湖-台中），訂位旅客70人，原訂0915延誤至0930離場，計延誤15分。

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華信航空AE-332班次（澎湖-高雄），訂位旅客70人，原訂0900延誤至0920離場，計延誤20分。華信航空AE-782班次（澎湖-台中），訂位旅客70人，原訂0850延誤至0950離場，計延誤60分。有1班立榮8601（台北往澎湖）回航，8602（澎湖往台北）取消。

澎湖氣象站今日上午10時42分發布澎湖強風特報（黃色），影響時間21日上午至22日晚上；上午11時48分32秒澎湖氣象站發出豪雨特報，馬公市：80.5毫米/24小時，雨量觀測達大雨標準。

澎湖豪雨強風特報連發，澎湖機場班機起降也受影響。（記者劉禹慶攝）

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