環境部與中職簽MOU挺永續！推廣大使李多慧讚「永續衣穿起來好舒服」

資源循環推廣大使、味全龍啦啦隊員李多慧身穿2025年中華職棒明星賽「環保紗循環球衣」亮相。（記者王藝菘攝）

2025/07/21 12:59

〔記者黃宜靜／台北報導〕為深化全民環保意識，環境部今（21）日與中華職業棒球大聯盟簽署「愛棒球挺永續」合作備忘錄（MOU），預計以球場垃圾分類、球衣循環設計、球具回收到循環容器、自備環保杯等方向進行；同時，也邀請韓籍人氣啦啦隊女神李多慧擔任資源循環推廣大使，她身穿2025年中華職棒明星賽「環保紗循環球衣」亮相，大讚這件衣服穿起來「好舒服」，號召球迷一同加入「愛地球行列」。

環境部長彭啓明表示，淨零排放已是全球趨勢，台灣也積極響應。氣候變遷除了影響球迷觀賽體驗，也可能影響職棒表現，曾有研究指出，氣溫上升，擊出全壘打次數會提高，正因如此，若能將「把全民運動為舞台，擴大永續影響力！」讓永續不只是理念，更是全民都能參與的具體實踐，讓每一場球賽都成為一場永續示範。

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彭啓明表示，本次合作涵蓋多項具體措施，包含：球場落實垃圾分類制度；推動汰換球具轉贈學校與社福團體，至於無法再使用者，則導入再生利用流程；鼓勵球衣採用可回收環保材質；民眾若自備杯具或容器，可享場內消費折扣，或使用現場設置的補水站與循環杯租借系統；值得一提的是，此次合作更鼓勵推動場館碳盤查與碳標籤申請。

中職聯盟會長蔡其昌分享，此次明星賽球衣，便是以回收寶特瓶製成的環保紗製球衣，不僅穿起來舒適，更對環境友善；此次簽署合作備忘錄，可作為環境保護的起點，未來聯盟將依循環境部提出4大重要指標，也將設計「綠色球場」獎項，未來年終的職棒頒獎典禮上除了「金手套」、「打擊王」等獎項外，也將頒發「綠色球場之王」，只要達標的球團，均可獲獎。

李多慧也身穿2025年中華職棒明星賽「環保紗循環球衣」亮相，並大讚這件衣服穿起來「好舒服」！她也分享，自己平時外出會自備環保杯、環保袋，並落實垃圾分類，呼籲球迷一同加入「愛地球行列」，讓應援的力量延續到生活中。

中職聯盟會長蔡其昌（左1）分享，此次明星賽球衣是以回收寶特瓶製成的環保紗製球衣，不僅穿起來舒適，更對環境友善。（記者王藝菘攝）

環境部長彭啓明（右）與中職聯盟會長蔡其昌（左）共同簽署「愛棒球挺永續」合作備忘錄。（記者王藝菘攝）

環境部與中職聯盟共同簽署「愛棒球挺永續」合作備忘錄。（記者王藝菘攝）

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