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    高雄港洲際貨櫃中心貨櫃車專用道全線通車 提升港區交通效能

    高雄港洲際貨櫃中心貨櫃車專用道全線通車。（新工處提供）

    高雄港洲際貨櫃中心貨櫃車專用道全線通車。（新工處提供）

    2025/07/21 12:19

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕經過2年半施工後，高雄港洲際貨櫃中心貨櫃車專用道全線通車了！最後完工的第二標，從茂大街至中林路，全長1.66公里，已開放通行，提升高雄港區交通運輸效能。

    為改善高雄港洲際貨櫃中心第七貨櫃啟用後，帶來車輛壅塞問題，中央與地方聯手興建貨櫃車專用道開闢工程，全長約8.28公里，從台機路、大業北路、中鋼路、沿海二路、沿海三路銜接沿海四路，於111年11月底動工。

    工程共分成4標、經費16.51億，由交通部及港務公司全額捐助，後來又追加至20.29億。第一、三、四標陸續完工，最後完工的第二標也於近日開放通車。

    高市新工處指出，第二標全長1.66公里，北起茂大街，經沿海二路至中林路；尤其茂大街至中林路段開放通車後，將可加速提升港區交通運輸效能。

    新工處表示，專用道增加直行車道及獨立轉向車道，並重新規劃實體分隔及配置大貨車專用道，提升車道辨識度，盼能紓解沿海路交通量；並於臨工一橋新設機慢車專用道，避免汽機車混行造成危險，強化機慢車通行安全性。

    新工處強調，由於沿海路交通流量大，且大車頻繁輾壓，為提升道路承載力，路面採用石膠泥瀝青混凝土及中鋼出產的轉爐石，大幅提高抗車轍能力18%。

    爭取經費的立委賴瑞隆強調，高雄沿海路是全國大型重車流量最大的市區道路，洲際貨櫃中心貨櫃車專用道全線通車後，未來搭配國道7號，大型貨櫃車走國道、汽機車走平面市區道路，交通品質可望全面升級。

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