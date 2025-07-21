台南安平戶政所專屬劍獅開光揭牌 為洽公民眾帶來祝福安心

揭牌儀式慎重舉行傳統劍獅古禮點睛，象徵賦予劍獅靈氣與守護能量。（記者王姝琇攝）

2025/07/21 11:42

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市安平戶政事務所今日舉行「安平戶政事務所劍獅揭牌儀式」，安平開台天后宮捐贈象徵守護與平安的「劍獅」，設置於戶所1樓入口，守護安平平安象徵文化進入公共空間，賦予行政機關更多溫度與人文意涵，為洽公民眾帶來祝福與安心力量。

「安平戶所劍獅」由安平開台天后宮、安平戶政事務所與安平陶坊三方共同規劃，特邀在地藝術家宋健誠設計，以戶政意象為創作靈感－劍獅左手持身分證、右手握印章，象徵戶政機關在民眾生活中的關鍵角色與服務精神。

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造型上，以綠、橘、藍為主色調，綠色象徵生機與平安，橘色帶來溫暖與活力、藍色展現安定與和平，呼應劍獅作為戶所守護神的角色，給人安心。劍獅雙眼炯炯有神，展現堅定守護之意，整體形象不僅具避煞祈福的傳統意涵，更傳達守護民眾、庇佑機關的正向力量。

活動開始由瑞復益智中心的小朋友帶來鼓隊表演揭開序幕，鼓聲鏗鏘有力，現場增添歡慶氛圍為揭牌儀式注入溫馨與活力。典禮更慎重舉行傳統劍獅古禮點睛儀式，象徵賦予劍獅靈氣與守護能量。

民政局長姜淋煌提及，市府持續推動「文化進入公共空間」政策，期望行政場域不僅是辦公場所，也能展現在地文化特色，增進民眾對公部門的親切感與認同感。

安平戶政事務所主任黃崇賢說，劍獅守護的不僅是建築空間，更象徵對每位洽公市民的關懷與祝福。希望民眾在辦理戶政業務時，能感受到安心與貼心服務，讓戶所成為令人信賴且親切的服務據點。

安平開台天后宮捐贈「台南市安平戶政事務所劍獅 」21日舉行揭牌儀式。（記者王姝琇攝）

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