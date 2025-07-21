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    從家族修車廠到全國舞台 曾文農工朱帛謙奪全國技能競賽第4名

    曾文農工汽車科朱帛謙（中），在今年全國技能競賽汽車技術職類奪第四名，並入選國手選拔賽備取第三名，展現技職新星實力。（曾文農工提供）

    曾文農工汽車科朱帛謙（中），在今年全國技能競賽汽車技術職類奪第四名，並入選國手選拔賽備取第三名，展現技職新星實力。（曾文農工提供）

    2025/07/21 11:27

    〔記者王涵平／台南報導〕曾文農工汽車科朱帛謙從小在家中汽修廠耳濡目染，校方發覺潛力邀請加入選手培訓，在今年全國技能競賽汽車技術職類奪第四名，並入選國手選拔賽備取第三名，展現技職新星實力。

    2025年第55屆全國技能競賽7月20日落幕，曾文農工汽車科朱帛謙，以南區分區賽第一名代表出征全國決賽，在激烈競爭中脫穎而出，勇奪全國第四名，為校爭光。朱帛謙感謝林益慶主任與許令霖老師，賽前每日密集訓練與鼓勵，從中吸取教訓、修正不足，期許明年能再接再厲。

    汽車科導師許令霖表示，朱帛謙自小在麻豆家中的汽車修理廠開始協助父親修車，累積紮實的技術基礎。進入曾文農工汽車科後，展現傑出的實作能力與專業素養，令人印象深刻，參與晚間選手訓練計畫，針對故障排除與電路邏輯進行強化，帛謙在學習上展現過人天賦與毅力，進步飛快，全國決賽暨國手選拔賽的挑戰賽事共6站，每站長達90分鐘，屬高強度比賽，也展現出堅韌不拔的精神。

    曾文農工汽車科朱帛謙從小在家中汽修廠耳濡目染，校方發覺潛力邀請加入選手培訓，在今年全國技能競賽汽車技術職類奪第四名。（曾文農工提供）

    曾文農工汽車科朱帛謙從小在家中汽修廠耳濡目染，校方發覺潛力邀請加入選手培訓，在今年全國技能競賽汽車技術職類奪第四名。（曾文農工提供）

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