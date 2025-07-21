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    台南灣裡部落黃金海岸8/9單車樂騎遊 南區公所邀參加

    台南市南區公所將於8月9日舉行灣裡部落黃金海岸單車樂騎遊程，邀請民眾報名參加。（南區公所提供）

    台南市南區公所將於8月9日舉行灣裡部落黃金海岸單車樂騎遊程，邀請民眾報名參加。（南區公所提供）

    2025/07/21 11:32

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區有美麗的黃金海岸線，南面隔二仁溪與高雄茄萣區相望，而南區最南邊的聚落為灣裡部落，以小吃與王船信仰聞名，有一甲子的老餅鋪、古早味冰果室、富饒海味的菜市場，還有300年歷史的古王船等，蜿蜒複雜又有趣的巷弄最適合單車旅遊。

    南區公所為推廣海灣美景，將於8月9日舉辦「樂動南境—南區灣裡自行車樂騎主題遊程」活動，已經開放報名。

    區公所表示，此次主題遊程結合南區自然風光與生態導覽，讓參與活動的民眾，能夠在騎行中享受身心愉悅的旅程，希望藉此活動向社會大眾展示南區的獨特魅力及豐富自然資源，不僅能鍛鍊身體、還能豐富心靈，無論是與家人、朋友或是獨自1人，都能在這裡找到屬於自己的旅行故事。

    區長蕭琇華表示，南區以其優美自然景觀和豐富的文化背景而盛名，不僅有迷人海灣美景，還保存許多傳統文化及豐碩的海岸資源。近年來自行車旅遊逐漸成為人們喜愛的健康休閒活動，此次自行車樂騎主題遊程將帶領參與民眾深入探索這片富饒的土地，體驗不一樣的南區之美。

    民眾可上專屬報名網站，或親至南區公所2樓人文課報名，名額有限，活動洽詢專線：06-2635498（南區公所人文課）。

    台南市南區公所將於8月9日舉行灣裡部落海岸單車樂騎遊程，邀請民眾報名參加。（南區公所提供）

    台南市南區公所將於8月9日舉行灣裡部落海岸單車樂騎遊程，邀請民眾報名參加。（南區公所提供）

    台南市南區公所將於8月9日舉行灣裡部落小吃美食老街單車樂騎遊程，邀請民眾報名參加。（南區公所提供）

    台南市南區公所將於8月9日舉行灣裡部落小吃美食老街單車樂騎遊程，邀請民眾報名參加。（南區公所提供）

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