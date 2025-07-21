台東處處積水 豐源大橋省道北端多叉路水深及膝

台東市豐源大橋北端省道積水半輪胎深，車輛駛過產生波濤。（記者黃明堂攝）

2025/07/21 11:20

〔記者黃明堂／台東報導〕台東連續4天降雨，今天最為猛烈，零時至今的累計雨量最高已逼近300毫米，除了多處社區淹水，道路更是處處積水，台東市豐源大橋北端立麗大酒店前的多叉路，水深及膝，車輛行駛過後波濤洶湧，並有多部車輛拋錨。

氣象署持續對台東發布豪雨特報，全縣各溪水均暴漲，灌溉溝渠、排水溝也都滿溢，還有稻田積水漫向路面，各處公路．產業道路都有積水現象。台東市包括台9線從南到北、綠色隧道、更生北路十股、南王路段瞬間積水無法宣洩，黃泥水溢流路面，包括東方大鎮、豐榮里已有多處社區淹水及膝，是連續4天降雨以來來最嚴重的淹水。

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豐榮里淹水區有阿嬤要出門洗腎，無法涉水，車輛也無法進入，縣議員簡維國與里長施皓軒及鄰居們合力相助，把阿嬤抬到路口，順利送醫。

台東市中華路是重要道路，但從二到四段都有多處積水，均為農田或排水溝水往馬路渲洩，行車水花飛濺，有婦女騎機車嚇到不敢前行，只好到路邊找鐵棚躲雨。豐源大橋北端立麗大酒店前更為嚴重，排水滿溢流直沖大馬路，淹到半個輪胎的高度，車輛駛過如海波浪，也有車輛拋錨水中。

台東市豐源大橋北端省道積水半輪胎深，車輛駛過產生波濤。（記者黃明堂攝）

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