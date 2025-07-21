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    新北山佳河濱公園荷花朵朵開 花期盛開至8月

    山佳河濱公園荷花盛開，花期開至8月。（新北高灘處提供）

    山佳河濱公園荷花盛開，花期開至8月。（新北高灘處提供）

    2025/07/21 11:13

    〔記者陳奕劭／新北報導〕夏季氣候逐漸炎熱，此時正是山佳河濱公園荷花盛開的季節。新北市高灘地工程管理處指出，荷花預計開花至8月，清晨是拍攝荷花的最佳時機，邀請市民走進荷花世界，感受大自然的清新與寧靜。

    高灘處長黃裕斌表示，每到夏季荷花盛開，山佳河濱公園妝點粉嫩色彩，荷花池面積約8350平方公尺，目前正值荷花盛開期，荷葉滿布池面，優雅的荷花綻放點綴其中，預計開花至8月。

    黃裕斌指出，2021年開放的沐心池是高灘地獨有的鏡面水池，以低度開發、生態原則進行綠美化，並設置打卡點與碎石步道。雙北免費無人機練習場「後村堰遙控飛機場」，內有機場跑道、飛機場準備區、觀賞區等空間，面積約9000平方公尺，旁邊則有無人機考照標準練習場地，吸引許多「飛客」操作訓練或比賽。

    河濱公園散步的民眾張小姐表示，每年夏天都會來這裡賞荷，荷花開得非常漂亮，非常適合拍照、放鬆，相當療癒。

    現在是山佳河濱公園荷花盛開期，荷葉滿布池面，優雅的荷花綻放點綴其中。（新北高灘處提供）

    現在是山佳河濱公園荷花盛開期，荷葉滿布池面，優雅的荷花綻放點綴其中。（新北高灘處提供）

    沐心池是高灘地獨有的鏡面水池，以低度開發、生態原則進行綠美化。（新北高灘處提供）

    沐心池是高灘地獨有的鏡面水池，以低度開發、生態原則進行綠美化。（新北高灘處提供）

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