0至6歲「竹北童樂城」親子系列活動 5大主題30場次8月開跑

竹北市公所針對0至6歲親子家庭，量身打造「竹北童樂城」親子系列活動。（竹北市公所提供）

2025/07/21 11:07

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市的年輕人口多，市公所以「陪伴、互動、探索」為核心，針對0至6歲親子家庭，量身打造「竹北童樂城」親子系列活動，規劃30場次融合靜態創作與動態體驗的多元活動，希望讓家長在繁忙生活中，也能享有與孩子共度的高品質時光。

竹北市長鄭朝方指出，「竹北童樂城」親子系列活動，每一場次皆涵蓋5大主題，包含有「親子瑜珈」、「塗鴉夢工廠」、「實驗探險隊」、「小手拍大手」、「超級英雄訓練營」等。從藝術感官刺激到科學探索；從音樂律動到體能合作，兼具教育性與趣味性。另外，也安排「幼兒照顧者專場」，以專題講座形式，協助照顧者理解幼兒情緒與行為。

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暑假首場8月17日於竹北市民活動中心北崙館展開，接下來是8月30日市民活動中心新社館，後續還有9月6日在隘口里集會所的「幼兒照顧者專場」。考量雙薪家庭作息，活動皆規劃於假日，採限額報名制，共有30場活動，將陸續於鄰里辦理，擴大市民就近參與機會。詳細資訊與報名方式： 。

鄭朝方指出，透過一連串多元且細緻的親子活動，希望不只是孩子玩得開心，更重要的是在活動中感受到「被陪伴」與「能陪伴」的力量，讓市民在生活中找到溫度，孩子的童年有父母在身邊陪伴成長。

「竹北童樂城」活動涵蓋五大主題，包含有「親子瑜珈」、「塗鴉夢工廠」、「實驗探險隊」、「小手拍大手」、「超級英雄訓練營」等。（竹北市公所提供）

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