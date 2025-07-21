為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台師大女足抽血案傳封殺吹哨者 代理教師工會：教育圈需要簡奇陞

    簡奇陞傳被封殺，代理教師工會今發聲明強調，教育界需要簡奇陞，呼籲學校邀實習和任教。（資料照）

    簡奇陞傳被封殺，代理教師工會今發聲明強調，教育界需要簡奇陞，呼籲學校邀實習和任教。（資料照）

    2025/07/21 11:19

    〔記者林曉雲／台北報導〕台師大女足抽血案引發社會高度關注，全國代理暨代課教師產業工會今（21）日發出聲明強調，支持台師大女足吹哨者簡奇陞，守護教育的良知與勇氣。工會理事長黃湘仙強調，教育不容黑箱，師道不能被踐踏，在當前師資短缺的時刻，教育圈需要簡奇陞，教育體系更應珍惜具備良知與行動力的準教師，呼籲全國各級學校與教育單位，主動邀請簡奇陞實習和任教，讓說真話的人，在健康正義的環境中發光發熱。

    聲明指出，簡奇陞勇敢揭發教練周台英強迫選手不當抽血的行為，傳遭到足球圈排擠與打壓，甚至傳出有人動用人脈意圖阻斷其未來教職發展。

    工會表達最嚴正的關切與譴責，聲明強調，簡奇陞所展現的，是教育現場最核心的價值，誠實、正直，以及捍衛學生權益的勇氣，她不是教育圈的異類，而是大家應共同守護的楷模。

    聲明也指出，任何人或單位，若以任何形式打壓、封殺簡奇陞或其他女足隊員進入教育體系，只要工會掌握相關事證，將一一揭露，決不姑息。

    黃湘仙表示，工會發聲明是要讓簡奇陞與所有勇敢說出真相的學生知道，教育圈需要她們，她們不會被孤立，而一個容不下真話的教育體制，大家絕不能接受，讓教育回到正軌，從支持吹哨者開始。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播