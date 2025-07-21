台師大女足抽血案傳封殺吹哨者 代理教師工會：教育圈需要簡奇陞

簡奇陞傳被封殺，代理教師工會今發聲明強調，教育界需要簡奇陞，呼籲學校邀實習和任教。（資料照）

2025/07/21 11:19

〔記者林曉雲／台北報導〕台師大女足抽血案引發社會高度關注，全國代理暨代課教師產業工會今（21）日發出聲明強調，支持台師大女足吹哨者簡奇陞，守護教育的良知與勇氣。工會理事長黃湘仙強調，教育不容黑箱，師道不能被踐踏，在當前師資短缺的時刻，教育圈需要簡奇陞，教育體系更應珍惜具備良知與行動力的準教師，呼籲全國各級學校與教育單位，主動邀請簡奇陞實習和任教，讓說真話的人，在健康正義的環境中發光發熱。

聲明指出，簡奇陞勇敢揭發教練周台英強迫選手不當抽血的行為，傳遭到足球圈排擠與打壓，甚至傳出有人動用人脈意圖阻斷其未來教職發展。

請繼續往下閱讀...

工會表達最嚴正的關切與譴責，聲明強調，簡奇陞所展現的，是教育現場最核心的價值，誠實、正直，以及捍衛學生權益的勇氣，她不是教育圈的異類，而是大家應共同守護的楷模。

聲明也指出，任何人或單位，若以任何形式打壓、封殺簡奇陞或其他女足隊員進入教育體系，只要工會掌握相關事證，將一一揭露，決不姑息。

黃湘仙表示，工會發聲明是要讓簡奇陞與所有勇敢說出真相的學生知道，教育圈需要她們，她們不會被孤立，而一個容不下真話的教育體制，大家絕不能接受，讓教育回到正軌，從支持吹哨者開始。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法