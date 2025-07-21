澎湖南寮小火車龜壁號不堪「虧損」 行駛將滿1年宣布停駛

澎湖南寮小火車行駛一年前夕，突然宣布停駛解約。（記者劉禹慶攝）

2025/07/21 11:00

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕去年7月23日甫風光開幕的南寮小火車「龜壁號」，卻在滿週年前夕，傳出廠商因不堪「虧損」宣布停駛，引發外界譁然！「龜壁號」在南寮社區發展協會努力經營下，1年繳交廠商40餘萬元，已超越當初營運目標，並成為南寮特色旅遊項目之一，如今卻突然中止合作，讓各界相當惋惜。

南寮社區發展協會今（21）日突然貼出公告：「南寮小火車龜壁號，因鳴謙科技公司原因要求提前終止合作契約，自2025年7月23日起停駛，造成不便之處，敬請鄉親遊客們見諒！」營運剛好滿1年，對於廠商以「虧損」為由中止合約，理事長陳有擇無奈召開理監事會同意解約，並積極尋求替代方案。

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澎湖南寮小火車「龜壁號」，去年由南寮社區發展協會與國內鳴謙科技公司合作，引進電動遊園小火車，「龜壁號」掛有2節車廂，每車廂可載客20人，滿載40人，沿途可欣賞魚灶、樹屋、第一口百年古井、雞母狗公園、龜壁海墘、營頭石敢當、滑輪取水、牛屎窟、硓（石古）菜宅、南北寮漁港與龜壁港灣等美景，全程3.5公里，約18分鐘，票價新台幣120元。

南寮社區為澎湖湖西偏鄉的小農漁村，先民以捕魚務農為業，2011年起積極推動社區總體營造，曾榮獲第3屆國家環境教育獎社區組優等，環境部環境教育設施場所認證，低碳永續家園銀級獎，交通部觀光署2019小鎮漫遊景點，以及2017、2018連續2年獲選全球百大綠色旅遊目的地，今年則參加第二屆觀光亮點競賽。

南寮小火車穿越田野，欣賞澎湖農村風光。（記者劉禹慶攝）

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