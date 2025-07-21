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    低壓帶發威！花東地區今嚴防豪雨 菲律賓東方低壓發展中

    今日降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    今日降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    2025/07/21 10:50

    〔記者林志怡／台北報導〕未來一週全台注意雨彈襲擊！中央氣象署指出，受到低壓帶影響，週四前東半部、北部地區等需注意明顯雨勢，尤其花東地區將有大雨或豪雨出現，西半部地區則是午後雷陣雨為主的天氣，另目前位於菲律賓東方的低壓有機會持續發展，但後續生成位置、移動路徑還有很大的不確定性。

    中央氣象署預報員趙紘說明，今日台灣持續受到低壓帶影響，台灣附近水氣較多，各地天氣不穩定，另今日有水氣從東南方往台灣輸送，北部、東半部、南部地區、各離島容易有明顯降雨，氣象署已對馬祖、東半部地區、南部地區發布豪大雨特報，提醒花蓮、台東地區可能有豪雨或局部豪雨以上降雨。

    趙紘表示，目前薇帕颱風已距離台灣相當遙遠，基本上已經沒有影響，但未來將持續往西靠近中南半島，並接近越南河內，另菲律賓東方外海有低壓發展，但現階段環流結構還不明顯，後續發展位置與移動方向還有變數，預估未來往北朝向琉球海面移動機會較大，是否靠近台灣還有很大不確定性。

    此外，台灣未來一週都將在低壓帶的影響下。趙宏表示，明後2天台灣風向保持東風、東南風，花東地區將持續有局部大雨出現，尤其明天雨勢特別明顯，到週三時才稍有趨緩。

    週四後低壓帶將持續往北移動，其中台灣附近轉為東北風的環境，主要雨區分佈於北部、東半部地區，其他地區仍是午後雷陣雨的天氣；週五晚間起台灣周邊轉為西南風，雨區轉移至西半部地區為主，東半部地區則是午後降雨的天氣。

    趙紘也提醒，週三前東南部、南部地區、澎湖仍有長浪發生，且週六、週日適逢年度大潮，海水潮位較高，民眾前往海邊活動務必留意安全。

    未來一週降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢。（中央氣象署提供）

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