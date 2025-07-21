台灣首度主辦國際語言學奧林匹亞競賽 歷屆最多全球青年菁英齊聚台大

我國首度主辦國際語言學奧林匹亞競賽，歷屆最多的參賽國與隊伍來台。（記者林曉雲攝）

2025/07/21 11:02

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣語言學界重要時刻！今年首度由我國主辦「第22屆國際語言學奧林匹亞競賽」，是全球中學生參與的12項國際科學奧林匹亞競賽之一，由國立台灣大學語言學研究所承辦，來自全球43個國家、共57支代表隊，逾400位語言學青年菁英齊聚台大，今（21）日舉行開幕式，將展開一場跨語言、跨文化的智慧競技。

教育部次長朱俊彰出席表示，語言是人類偉大的創造，不僅傳遞知識與文化，也影響人類如何思考與理解世界，台灣是一個多語言及多元文化的國家，包括華語、台語、客語、16族原住民族語及台灣手語，並推動多語言教育，重視語言背後的文化意涵，台灣也長期參與IOL，並支持全球母語保存運動，相信所有參賽者會因此建立友誼與共同記憶。

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台大校長陳文章表示，為台大能主辦此國際賽事感到驕傲，語言是每個人與生俱來的重要能力，出生後第一聲叫出爸爸、媽媽時，父母會感到無比喜悅，從幼兒園開始，透過語言交朋友、認識文化、也讓世界更和平，如果能精準又得體地使用語言，就能讓別人更理解也更願意交流，但若語言用得不得體，反而會造成誤解與隔閡，這週超過 400位參賽者、57支隊伍，鼓勵大家不只要挑戰語言解謎題目，更要運用語言交朋友和了解彼此的文化，這是各國參賽者與台灣接觸的開始，未來也希望可以持續合作，成為語言學領域的青年領袖。

台大語言所說明，10年前在教授謝舒凱帶領下，開始投入台灣語言學奧林匹亞的培訓與推廣，台灣以語言多樣性而聞名，其影響涵蓋本土語言、漢語方言及國際互動，我國舉辦國際語言大會，凸顯語言作為跨文化溝通與理解工具的重要性，亦展現台灣致力於促進全球對話和學術卓越的決心。

國際語言學奧林匹亞競賽（IOL）是專為高中生設計的12項國際科學奧林匹克競賽之一，成立於2003 年，比賽分為個人賽（參賽者獨立解決語言問題）及團隊賽（參賽者由國家隊合作解決更複雜的難題），賽事鼓勵智力發展，也培養文化意識和欣賞能力，了解來自不同語言社群的鮮為人知和瀕危語言，多年來IOL已成為促進全球對語言多樣性和人類交流理解的平台，展示語言學在解決現實世界的作用。

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