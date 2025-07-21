教育部：周台英、陳忠慶研究倫理回追2019年以前

教育部次長朱俊彰今早出席台大活動前受訪說明，教育部專案小組今日下午召開跨部會會議，全面調查台師大女足抽血案。（記者林曉雲攝）

2025/07/21 10:35

〔記者林曉雲／台北報導〕台師大女足抽血案，教育部專案小組今（21）日下午將召開跨部會調查會議，召集人、教育部次長朱俊彰上午出席活動前表示，調查小組將朝4個面向進行調查，包括針對研究倫理全面清查，回追到2019年以前，台師大教授周台英和陳忠慶的所有研究，另針對體育署曾提供經費支持的研究或檢測，將進行清查與釐清其性質，涉及是否適用「人體研究法」的研究活動也將一併討論。

朱俊彰表示，在研究倫理清查部分，將針對周台英和陳忠慶涉及所有國科會、教育部與個人研究計畫進行全面清查與交叉比對，時間不限於2019年以後，之前也會一併清查。

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此外，朱俊彰表示，在學生輔導與支持部分，教育部會與衛福部合作，協助進入台師大提供學生支持，並檢視台師大原有輔導機制，預計本週實地訪視學校。

另在撤銷周台英的教練證部分，朱俊彰表示，教育部將與體育署合作，調查周台英的教練證是否有效，與體育署討論其任教資格與職責。

至於台師大校內行政責任檢討部分，朱俊彰指出，將會與教育部人事處和考績會等討論，是否追究校內相關人員的行政責任，包括校長吳正己是否需要負責。

對於運動產學研究與檢測機制，朱俊彰表示，體育署曾提供經費支持的研究或檢測，將進行清查與釐清其性質，涉及是否適用「人體研究法」的研究活動也將一併討論；而是否已有明確的運科研究與訓練相關懲處規範，也將於今日下午與體育署討論後再統一說明；另涉及未發表的競技訓練與運科檢測是否屬於人體研究範疇，朱俊彰將與衛福部協商認定標準。

今日會議將邀國科會、衛福部、體育署等共商，朱俊彰表示，會議結束後，教育部會對外統一說明。

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