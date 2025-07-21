連日降雨 中橫豁然亭段坍方落石阻斷交通

中橫豁然亭路段坍方阻斷。（太魯閣工務段提供）

2025/07/21 09:43

〔記者游太郎／花蓮報導〕受薇帕颱風外圍環流連日降雨影響，中橫公路花蓮縣境台8線155.8k豁然亭路段，今天上午8時許，上邊坡發生持續性坍方落石阻斷交通，公路局東區養護工程分局太魯閣工務段除著手搶修外，同時於災點遠、近端管制交通，並於聯外道路沿線電子資訊看板（CMS）公布阻斷訊息，避免用路人持續進入災害路段。

太魯閣工務段指出，搶修現場因邊坡仍持續發生坍方落石，且雨、霧天候視線欠佳，搶修人員、機械於現場持續警戒守視，待邊坡較為穩定時隨即進行搶修，預計今天下午17時搶通，台8線關原至天祥（114.6k~167.4k）路段除155.8k豁然亭災點外，其餘路段仍依原訂管制方式放行。

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公路局籲請用路人，山區道路地震、颱風過後及豪雨（或連續降雨）期間易發生坍方、落石，路況難以掌握，非必要請避免進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。請利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。

中橫155.8K豁然亭坍方，工程人員緊急搶通中。（太魯閣工務段提供）

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