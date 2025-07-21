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    南投中寮鄉近5千戶停電 車禍撞斷電桿害的

    白色休旅車衝想對向車道車禍，撞到藍色休旅車，藍色休旅車180度迴轉撞斷。（吳姓民眾提供）

    白色休旅車衝想對向車道車禍，撞到藍色休旅車，藍色休旅車180度迴轉撞斷。（吳姓民眾提供）

    2025/07/21 09:51

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣21歲鍾姓男子清晨駕車行經中寮鄉投22線失控開到對向車道，撞上開往爽文村接洗腎患者的休旅車，鍾男小腿骨折送醫，休旅車卻180度迴轉後往前衝撞斷電桿，造成近5000戶停電，上午94％已復電，還有276戶預計下午1點半可完成送電。

    鍾姓駕駛清晨5時50分許開白色休旅車從中寮鄉往南投市方向行駛，在投22線不知何故突然跨越雙黃線，衝向對向車道，衝撞1部南投往中寮方向、要去爽文村載送洗腎患者的藍色休旅車，撞擊力道強勁，先是把藍色轎車撞成轉了180度後，又往前衝撞斷電線桿後才停止，爽文消防分隊救護車等車輛趕到現場，發現倒塌的電桿擋路，電線掉滿地，根本過不去，趕緊通知南投消防分隊將21歲鍾男送往南投醫院救治。

    白色休旅車駕駛沒有受傷，而該部車撞斷電線桿，造成交通受阻近2小時，也讓多個村停電。

    台電南投區處表示，中寮鄉龍南路、東山路、龍眼林段、軍功寮段等一帶共計4856戶（含高供户1户）停電，台電立即派員處理，經隔離故障區間後於5分鐘內送電4580户，其餘276户正積極搶修中，預計下午1時30分全數復電。

    藍色休旅車被撞後180度大迴轉，再撞斷電桿，造成4800多戶停電。（吳姓民眾提供）

    藍色休旅車被撞後180度大迴轉，再撞斷電桿，造成4800多戶停電。（吳姓民眾提供）

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