丹娜絲颱風重災啟動募款 今起LINE Pay、四大超商可捐款

丹娜絲颱風造成農業災損嚴重。（資料照）

2025/07/21 09:39

〔記者林惠琴／台北報導〕丹娜絲颱風重創中南部造成嚴重災情，民宅災損超過1.7萬戶，農業部統計，截至7月18日17時，農業產物及民間設施估計損失更高達32億5538萬元，因此中央政府責成財團法人賑災基金會啟動公益募款，今（21日）起開放匯款、外匯、LINE Pay、四大超商等管道捐款，勸募期間為至8月20日止，預募金額為新台幣5億元。

針對丹娜絲颱風的影響，賑災基金會表示，政府各級單位於第一時間投入救災，中央各部會於7月17日行政院會議案提報災情及處置狀況，因公私財產都災損甚鉅，後續房舍及硬體重建需求量大，並有大量農作、漁業等第一級產業經濟亟待復甦，故決議於公務預算投入救災之外，責成賑災基金會啟動公益募款，募得款項將用於災區災民之災害援助、緊急醫療、收容安置及復原重建項目，以減低災民等候救助時間，使每一位災民儘速重拾正常生活。

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賑災基金會指出，此次「114年丹娜絲風災募款專案」經衛部救字第1131362790號函核發勸募許可，勸募期間為今年7月21日至8月20日止，為期1個月，捐款管道分列如下：

一、匯款：

戶名：財團法人賑災基金會

銀行名稱：土地銀行 長春分行（005）

銀行帳號：102-005-19896-5

民眾可經由銀行匯款、ATM匯款或線上匯款方式捐款，免收跨行交易手續費；倘有部分金融機構因資訊作業調整不及，先扣收手續費者，將自動於交易日之次月底前返還至捐款帳戶。

二、外匯：

1.SWIFT CODE：「LBOTTWTP102」。

2.NAME：「Taiwan Foundation for Disaster Relief」

3.ACCOUNT NO.：「102-005-19896-5」

4.BANK NAME：「LAND BANK OF TAIWAN CHANGCHUEN BRANCH」。

5.ADDRESS：「No. 156, Changchun Rd., Zhongshan District, Taipei City 10459,Taiwan（R.O.C.）」。

三、LINE Pay：

進入LINE Pay主頁後選擇「愛心捐款」平台，即可點選「114年丹娜絲風災募款專案」進行捐款，用戶可選擇已綁定之中國信託商業銀行、台北富邦銀行、台新銀行及聯邦銀行的信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。（使用捐款手續費全額由LINE Pay及合作銀行中國信託商業銀行、台北富邦銀行、台新銀行及聯邦銀行吸收）

四、四大超商：

自今日上午9時起，民眾可至7-ELEVEN的ibon機台、全家便利商店的FamiPort、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go機台進行捐款，捐款名稱：「114年丹娜絲風災募款專案」。

LINE Pay及四大超商所募得款項將於募款期滿後匯入前述專用帳戶，如因應金融機關作業提前關閉，將以賑災基金會對外公告為準。

至於收據取得方式，賑災基金會說明，請捐款人提供捐款證明（臨櫃捐款收執聯、ATM收據），敘明捐款人姓名（收據抬頭）、電話及收據寄送地址，以傳真（02-8912-7638）或Email（admin@tf4dr.org）方式至賑災基金會。使用超商機台捐款的民眾，可於捐款時勾選「索取捐款收據」並填妥相關資訊。

賑災基金會為衛福部轄下公設財團法人，由行政院協助創立，長期以賑濟災民為主要業務，強調此次所募得款項專款專用，用於災害援助、緊急醫療、收容安置及復原重建項目，而因募款產生的行政、人事等作業費用，由賑災基金會自行支出，不使用此次募得善款。

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