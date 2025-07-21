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    台東全縣暴雨卻僅南迴4鄉今早宣布停班課 饒慶鈴臉書被灌爆

    南迴公路因豪雨出現土石流，交通大受影響。（記者黃明堂翻攝）

    南迴公路因豪雨出現土石流，交通大受影響。（記者黃明堂翻攝）

    2025/07/21 09:23

    〔記者黃明堂／台東報導〕薇帕颱風外圍環流已連續4天為台東降下豪大雨，今天清晨雨勢最為猛烈，全縣各處都有積水、坍方災情，但縣府從早上7點15分起才擠牙膏式對南迴4鄉發布停班停課，其他鄉鎮市都籠罩在暴雨中，未停班停課，縣長饒慶鈴臉書被灌爆，有網友批「我都要開船上班了 鈴姐」！縣府表示，是依據各鄉鎮市公所回報來宣布停班停課。

    台東縣民連續4天浸淫在雨天中，今天半夜起更是狂瀉，根據氣象署網站統計今天零時到8點40分雨量統計，全台前100名當中，台東包辦前53名，其中大武264毫米為最高，台東市也有170毫米，各地縣民都感受到今天這場雨較前3天來的大，台東市區也有多處淹水災情。

    南迴公路最先出現陸續的土石流災情，縣府於7點15分發布大武鄉停班停課，接下來太麻里鄉、達仁鄉，8點15分金峰鄉，也就是南迴4鄉都停班停課，但同一時間，台東市也遭遇豪雨侵襲，馬路積水，視線受阻，民眾卻要在豪雨中上班。

    饒慶鈴臉書發布停班停課訊息，民眾湧上留言：台東道路都在淹水、其他地方的山區也是很多災情啊！怎麼沒宣布停班停課？平地路面都積水、山區更是落石一堆，希望全縣停班停課。泰源都淹水淹成這樣了不停嗎？市區不停嗎？停一天上班會怎樣啊？真要命。

    縣府表示，今天的雨勢，並非薇帕颱風直接影響，而是外圍環流帶來，縣府是依據各鄉鎮市公所的回報來宣布停班停課，南迴線因出現公路受阻，影響通行，所以停班停課。

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