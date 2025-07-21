台肥攜手台科大培育人才 特別鼓勵新南向國際生

台肥捐贈獎學金，其中60萬元專款支持台科大20名學生。（台肥提供）

2025/07/21 09:32

〔記者林曉雲／台北報導〕為培育具國際視野的永續科技人才，台肥捐贈約200萬元獎學金，其中60萬元專款支持國立台灣科技大學，嘉惠20名就讀於化學工程系、材料科學與工程系及應用科技研究所的學生，台科大今（21）日說明，台肥鼓勵學業表現優異且家庭經濟較為困難者，並特別鼓勵來自新南向國家的國際學生。

台肥董事長李孫榮指出，台灣已成為全球半導體與科技產業的核心，在全球科技供應鏈中占有舉足輕重的地位，他鼓勵學生們善用在台科大的學習資源，發揮所學勇敢追夢、放眼國際，能在這座矽島深造，是一種幸運，也是一個拓展國際視野的契機，期盼受獎生們未來能夠發揮在台科大所學，從台灣出發、胸懷世界，不僅為個人前途努力，更為家鄉台灣及全球永續發展盡一份心力。

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台科大副校長劉志成代表感謝，他指出，台肥近年積極投入「淨零碳排」與「電子級原料」等前瞻技術研發，展現出從傳統化肥製造轉型為高值化工業的卓越成果，極具合作潛力與示範意義，未來台科大也將持續深化與台肥在獎學金、學術研究與學生實習等面向的合作，期望雙方共同打造人才培育與產業創新的雙贏局面。

台肥也安排受獎學生參訪企業，台科大化工系系主任何明樺與教授楊延齡、蕭偉文陪同學生至台中港廠區，了解台肥如何運用自動化技術進行高效率、綠色化的化工製程，也參與由台肥設計的DIY實作活動，實際觀察不同肥料對作物成長的影響，進一步理解台肥將節省施肥人力與教育指導納入產品開發設計，以及他們對農村高齡化問題與永續農業的考量，實現台灣農業發展與糧食安全的社會責任。

獲獎學生之一、來自化工系的印尼籍學生葉忠信說，感受到台灣對外籍學子的情誼，也體認到化學工程不只是課本上的理論，更是關乎社會福祉與永續責任，看到台肥如何導入自動化流程、結合農業需求並持續追求環保技術，讓他對未來的職涯方向有了更多想像，希望未來將所學運用在產業發展與國際合作中，成為對社會有貢獻的工程師。

台肥安排台科大師生前往台中港廠區參訪，了解台肥如何運用自動化技術進行高效率、綠色化的化工製程。（台肥提供）

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